مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث كل شهر .. احذريها لتخفيف الألم والتقلصات

تُعاني كثير من النساء من آلام وتقلصات مزعجة خلال فترة الطمث، وقد تلعب العادات الغذائية دورًا كبيرًا في زيادة هذه الأعراض أو تخفيفها.

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

وهناك بعض المشروبات الشائعة قد تؤدي إلى تفاقم آلام الدورة الشهرية، وزيادة الانتفاخ والتقلبات المزاجية، لذلك يُنصح بتجنبها أو تقليلها خلال هذه الفترة.

وفيما يلي، نستعرض أبرز المشروبات الممنوعة خلال فترة الطمث، وفقا لما جاء في موقع Cleveland Clinic، وتشمل ما يلي:

ـ القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين:

تشير الدراسات إلى أن الكافيين قد يزيد من تقلصات الرحم ويُفاقم آلام الدورة الشهرية، كما قد يرفع مستويات القلق والتوتر ويؤثر على النوم.

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

ـ المشروبات الغازية:

تحتوي على نسب عالية من السكر والغازات، ما يزيد من الانتفاخ واحتباس السوائل، وهو من الأعراض الشائعة أثناء الطمث.

ـ مشروبات الطاقة:

غنية بالكافيين والمنبهات الصناعية، وقد تؤدي إلى اضطراب الهرمونات وزيادة التوتر وتسريع ضربات القلب خلال الدورة الشهرية.

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

ـ الكحوليات:

ويؤكد موقع NHS UK، أن الكحول قد يزيد من النزيف ويؤثر على توازن الهرمونات، كما يُضعف امتصاص بعض المعادن المهمة مثل المغنيسيوم.

ـ الشاي الأسود الثقيل:

يحتوي على نسبة كافيين قد تُسهم في زيادة التقلصات والصداع لدى بعض النساء خلال الطمث.

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

ـ العصائر الصناعية المحلاة:

ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وزيادة الشعور بالإرهاق.

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

لماذا يُنصح بتجنب هذه المشروبات؟

ـ زيادة آلام وتقلصات الرحم

تفاقم الانتفاخ واحتباس السوائل

ـ اضطراب الحالة المزاجية

زيادة الشعور بالتعب والصداع

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

بدائل صحية موصى بها

ـ شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج

ـ الماء الدافئ

ـ مشروبات غنية بالمغنيسيوم

ـ الحليب الدافئ أو البدائل النباتية غير المحلاة