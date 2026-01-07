«شبانة»: العلاقة بين الجمهور المصري والمغربي أقوى من أي محاولات للفتنة.. وسنتخطى كوت ديفوار

أكد الإعلامي محمد شبانة ثقته في قدرة منتخب مصر على تجاوز عقبة منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن أداء الفراعنة سيكون أفضل على المستويين الهجومي والدفاعي خلال المواجهة المقبلة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن خسارة منتخب بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار جاءت نتيجة ضعف المنظومة الدفاعية، مؤكدًا أن منتخب مصر يمتلك إمكانات أكبر تمكنه من التفوق على الأفيال وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

وأضاف أن هناك محاولات لإحداث وقيعة بين الجماهير المصرية والمغربية عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين أكبر وأقوى من أي محاولات لإثارة الفتنة، خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية المشتركة.

وأوضح “شبانة” أن منتخبي مصر والمغرب لا يمكن أن يلتقيا في البطولة إلا في المباراة النهائية، مشددًا على أن تركيز المنتخب المصري منصب حاليًا على مواجهة كوت ديفوار، في ظل خبرته الكبيرة في التعامل مع المنتخبات الأفريقية.

وأشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي سبق لها جميعًا التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، ما يعكس قوة هذا الدور ويجعله من أقوى الأدوار في تاريخ البطولة.

واختتم “شبانة” تصريحاته بالإشارة إلى أن غياب محمود حسن تريزيجيه سيمنح فرصة لمصطفى محمد للمشاركة في المباراة المقبلة، كما أشاد بسرعة تحرك اتحاد الكرة لاستخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا للاعب محمد حمدي من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أن ذلك يعكس دعم الاتحاد للاعبين، وواصفًا محمد حمدي باللاعب الملتزم وصاحب الأخلاق العالية.