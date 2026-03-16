ضبط 14 قضية.. استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في المحافظات لضبط الأسواق

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد أبوكيلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بنطاق المحافظة، لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من التزام التجار بالقوانين  والإعلان عن الأسعار، ورصد أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق وقواعد المُنافسة. 
 


وتأتي هذه الجهود الرقابية المكثفة في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور التلاعب أو الاحتكار، ويأتي ذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التأكيد على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعكس جدية الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المواطنين وضمان استقرارها.

وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة ، وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية ، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.

وخلال الحملة، جرى التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة أو التلاعب بأسعار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "14 قضية" متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلًا عن تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.

وفي هذا الإطار، شدّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور، موضحًا أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق

مشيرًا إلي ، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها، مشددًا على أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة فورًا، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، تُمثلان أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.

