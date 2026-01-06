الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

أطلق الفنان حسن شاكوش أغنيته الجديدة “الباشا باشا” من فيلم جوازة ولا جنازة والذي ينطلق في دور العرض المصرية خلال الساعات المقبلة.



وتحدث الفنان شريف سلامة عن كواليس العمل مع نيللي كريم وقال: "سعيد بالعودة للعمل مع نيللي مرة أخرى، ولا أستطيع وصفها بأي كلام لصدقها وجمالها واهتمامها بشغلها وطيبتها، فهي من أجمل النجمات اللاتي عملت معهن في حياتي، فهناك تناغم رهيب في العمل بيننا، وهو ما حدث من أول مشهد، وتحمسنا للفيلم خاصة بفكرة لعب دور مختلف عن العمل السابق".



بينما قالت نيللي كريم: "سعيدة بإعادة تجربة العمل مع شريف، فلديه طاقة خاصة أثناء التصوير، كما أن العمل مختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية فهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية التي اعشقها منذ زمن، فأنا عاشقة للأفلام القديمة بالأبيض والأسود، وهي أفلامي المفضلة لأنها تجعلنا نشعر بالتفاؤل والاستمتاع، كما أنني سعيدة بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب في أولى تجاربها الإخراجيّة" معتبرة أنّ الحماسة الّتي ترافق البدايات تمنح العمل طعم خاصّ، واصفة التّجربة بالممتعة والعظيمة.



فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.