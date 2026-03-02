ميصحش كده.. نيكول سابا تنفعل في مقلب فيفي عبده ألف ليلة وليلة

انفعلت الفنان نيكول سابا، أثناء مقلب الفنانة فيفي عبدة، الف ليلة وليلة، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، في حلقة الأحد.

وقالت الفنانة نيكول سابا: "ميصحش كده وكفايا واللي بيحصل ده مش هينفع بقي".

وفاجأت فيفى عبده، جمهورها ومتابعيها من خلال تقديم برنامج في رمضان 2026، ترفيهى بعنوان «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.

وعلّقت منصة شاهد على الإعلان الترويجى قائلة: «جاهزين.. حلقات ومواقف هتنسّيك همومك فى برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده.. مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان»، فى إشارة إلى توجه البرنامج نحو تقديم محتوى ترفيهى خفيف يراهن على الطاقة الإيجابية والحضور العفوى الذى تتميز به فيفى عبده.

يُذكر أن فيفى عبده كانت شاركت فى ماراثون رمضان الماضى من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذى مثّل عودة قوية لها إلى الدراما.