إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل



اعلن البنك الاهلي المصري عن ايقاف بعد الخدمات المصرفية غدا الأربعاء ٧ يناير 2026 لمدة 3 ساعات من فجر ذلك اليوم .



موعد ايقاف الخدمات

قال البنك الاهلي في رسالة sms قام بإرسالها علي الهواتف المحمولة الخاصة بعملاؤه المسجلين لديه، أن الخدمات ستتوقف بصورة مؤقتة نظرا لإجراء تحديثات علي انظمته التشغيلية فجر اليوم الأربعاء من الثانية صباحا حتي الخامسة من نفس اليوم .



وفي المقابل اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك صباه غدا الأربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وسيتم استئناف العمل علي مستوي أكثر من 35بنكا حكوميا وخاصا يوم الخميس التالي له.