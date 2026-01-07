خبير: الاقتصاد المصري يُواصل التحسّن.. واستقرار سعر الصرف يُخفّف الضغوط المالية

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى الدين العام أو استقرار سعر الصرف.

وتابع أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات إصلاحية تعزز دور القطاع الخاص وتزيد من كفاءة إدارة الشركات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن نسبة الدين العام لا تزال ضمن الحدود الآمنة عند مقارنتها بمعدلاتها في الفترات السابقة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الدين أمام حجم الاقتصاد، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل مصدرًا مهمًا للدخل من خلال طرح عدد من الشركات في سوق الأوراق المالية.