المالية: تحصيل 56.82 مليار جنيه من ضرائب الممتلكات خلال 7 شهور

ارتفعت الإيرادات من الممتلكات التي حققتها الحكومة خلال أول 7 شهور من السنة المالية الحالية بمقدار 56.82 مليار جنيه علي أساس سنوي، مسجلة 247.04 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية التي تشكل أكثر من 3 أرباع الموازنة العامة للدولة من الإيرادات،لتسجل 1.41 تريليون جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي 2025/2026 الجاري.

وبلغت الإيرادات الضريبية علي الممتلكات من بينها الضرائب الدورية والمفروضة علي الممتلكات لترتفع إلي 5.2 مليار جنيه في أول 6 7 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 4.031 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغت حصيلة الضرائب المفروضة على الأراضي 6 ملايين جنيه بتراجع بلغ 30 مليون جنيه منذ العام المالي الماضي.

وسجلت حصيلة الضرائب العقارية علي المباني نحو 5.184 مليار جنيه بزيادة اقتربت من 1.2 مليار جنيه على أساس سني.

وفي المقابل صعدت حصيلة الضرائب علي العمليات المالية إلي 230.94 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 177.17 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.