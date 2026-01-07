التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الأربعاء، أنه في 4 يناير الجاري أبلغ عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالقدوم إلى السعودية للجلوس مع الرئيس اليمني رشاد العليمي.

وقال التحالف العربي إن طائرة غادرت من عدن باتجاه الرياض تحمل قيادات من الانتقالي دون عيدروس الزبيدي، مضيفًا أنه تم منح 48 ساعة للقدوم إلى السعودية ومقابلة الرئيس العليمي.

وأشار التحالف إلى أن الزبيدي أبلغ عن نيته الوصول إلى السعودية يوم 6 يناير، واتجه إلى مطار عدن في تلك الليلة، لكنه جرى تأخير الرحلة 3 ساعات، حيث توفرت معلومات للشرعية والتحالف بأنه حرك قوات كبيرة باتجاه الضالع، إلى جانب الأسلحة والعربات القتالية من معسكري حديد والصولبان.

وأكد التحالف أن عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ قيادات وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، ووزع أسلحة وذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب.