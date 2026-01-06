قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية
إنهاء مشوار 3 لاعبين عرب في أمم إفريقيا .. ما موقف نجم منتخب مصر؟
السياحة: آخر موعد لإنتهاء تعديل برامج الحج 10 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تحتفظ بذهب فنزويلي قيمته 3 مليارات دولار رغم توتر العلاقات مع كراكاس

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل الاحتفاظ بما يزيد على 3 مليارات دولار من الذهب الفنزويلي المخزن في بنك إنجلترا، رغم التغييرات السياسية المفاجئة في كاراكاس بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. 
ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية عن وزيرة الخارجية يفيت كوبر أمام مجلس العموم إن لندن لا تعترف رسميًا بأي حكومة في فنزويلا في الوقت الراهن، وهو ما يعني بقاء الذهب في خزائن البنك المركزي البريطاني دون تغيير.
يُعد بنك إنجلترا أحد أكبر مخازن الذهب في العالم، وتستخدمه دول عديدة لحفظ احتياطاتها، من بينها فنزويلا التي حاولت عام 2018 استعادة جزء من ذهبها لدعم اقتصادها المنهار. إلا أن البنك رفض الطلب بسبب عدم اعتراف بريطانيا بشرعية مادورو. وفي عام 2020 رفعت الحكومة الفنزويلية دعوى قضائية لاستعادة الذهب، لكنها خسرت نهائيًا أمام المحكمة العليا في 2023.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الذهب المحتجز ارتفعت من نحو 1.95 مليار دولار في 2020 إلى 3.6 مليار دولار اليوم، مع صعود أسعار المعدن عالميًا. وأكدت كوبر أن موقف بريطانيا يستند إلى ضرورة الحفاظ على الضغط الدولي من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي في فنزويلا، مشيرة إلى أن "استقرار البلاد وعودة الحكم الديمقراطي" هما الأساس في أي قرار مستقبلي.
تأتي هذه التطورات بعد تنصيب ديلسي رودريجيز رئيسة مؤقتة، في وقت لا تعترف فيه لندن ولا واشنطن بشرعية الانتخابات السابقة، وكانت بريطانيا قد اعترفت في 2020 بزعيم المعارضة آنذاك خوان جوايدو، لكنها لا تعترف حاليًا بأي حكومة.
وتُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن فنزويلا كانت تمتلك نحو 360 طنًا من الذهب عام 2014، قبل أن تتراجع احتياطاتها بشكل كبير نتيجة بيع جزء منها لحلفاء مثل تركيا وروسيا والإمارات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى نحو 13 مليار دولار فقط.
 

بريطانيا ذهب فنزويلي العلاقات التغييرات السياسية المفاجئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال عيد الميلاد بكنيسة مصر الجديدة

حظر استخدام الاكياس البلاستيكية

كبح طوفان البلاستيك حول العالم

هشام طلعت

هشام طلعت في كنيستي الرحاب ومدينتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

بالصور

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد