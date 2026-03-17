الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 25 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم / الثلاثاء / حملة اعتقالات واسعة، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، و اعتقلت ما لا يقل عن 25 فلسطينيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم 17 فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم العروب وبلدة سعير شمال الخليل، حيث داهمت عددا من أحياء مخيم العروب، ونفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، خلال اقتحامها مدينة البيرة، بعد مداهمة منزليهما والعبث في محتوياتهما، بالإضافة لاعتقال ثلاثة آخرين من قرية العساكرة شرق بيت لحم، عقب دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت شابين من مدينة نابلس عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم ومخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت عدة منازل لأسرى محررين مبعدين.

و أشارت "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم، شابا من بلدة قفين شمال طولكرم، بعد مداهمة منزله في البلدة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجرا ضاحية شويكة وبلدتي قفين وصيدا، وداهمت عددا من المنازل، وخربت محتوياتها، وأخضعت سكانها للاستجواب والتنكيل، فيما استولت على مركبة تعود للأسير المحرر لؤي الاشقر من صيدا، بعد مداهمة منزله.