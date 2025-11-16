قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي
«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها
وعود بلا تنفيذ.. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين
إسرائيل تعارض إعادة الإعمار بغزة لهذا السبب .. والولايات المتحدة تبحث حلولاً مؤقتة
شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية
ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي
موقع صدى البلد ينعى الزميل الراحل مصطفى وداعة
كيف تحوّل صورك العادية إلى «صور مكانية» ثلاثية الأبعاد على آيفون
حمادة عبداللطيف ينعى محمد صبري: موهبة لن تتكرر في الكرة المصرية
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن
أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر اليوم .. تشهد أسواق التبغ في مصر حالة من الاستقرار النسبي في قائمة أسعار السجائر المحلية والمستوردة، إضافة إلى منتجات التبغ المسخن، وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

وبدأ عدد كبير من المدخنين في متابعة أسعار العلب بشكل يومي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة، حيث تلعب أسعار التبغ دورًا مهما في موازنة الإنفاق الشهري للأسرة أو الفرد.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر

هذه المتابعة المتزايدة تجيء في وقت تُشدد فيه الجهات الرقابية على التزام كل منافذ البيع بالأسعار المعلَنة للمستهلك، خشية حدوث ارتفاع مفاجئ أو غير مبرّر.

وبحسب الإحصاءات المتاحة من محلات ومنافذ التوزيع، فإن الشركات المحلية حافظت على سعر ثابت لمختلف أنواع العلب، بينما شهدت بعض الأصناف المستوردة أو التبغ المسخن تنقّلات طفيفة أو تأكيدًا على ثبات السعر، مما يعكس حالة «التريُّث» في السوق حتى إعلان تغييرات رسمية أو ضريبية جديدة. وقد ساهم هذا الاستقرار في تهدئة بعض تساؤلات المستهلكين حول احتمالية رفع الأسعار في اللحظة الأخيرة.

أسعار السجائر الجديدة

قائمة أسعار السجائر المحلية

جاءت أسعار السجائر المحلية في السوق المصري اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 – كما أعلنتها منافذ البيع – كالآتية:

سجائر «كليوباترا‎ كينج سايز»: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا.

سجائر «مونديال» أحمر/أزرق/فضي: 44 جنيهًا.

سجائر مونديال سويتش منتول – بلو بيري: 44 جنيهًا.

سجائر «بوسطن» ليمونت: 44 جنيهًا.

سجائر «ماتوسيان» سوبر: 44 جنيهًا.

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

وتشير البيانات إلى أن قطاع السجائر المحلية يسير بخط ثابت، من دون تغييرات حتى تاريخه، ما يمنح قاعدة للمستهلكين لتوقع الاستقرار وعدم الزيادة المفاجئة.

قائمة أسعار السجائر المستوردة

فيما يخص السجائر المستوردة، فقد جاءت الأسعار – بحسب المصادر – كالآتي:

  • سجائر «ميريت»: 105 جنيهات.
  • سجائر «مارلبورو»: 97 جنيهًا.
  • سجائر «مارلبورو كرافتد»: 79 جنيهًا.
  • سجائر «إل آند إم»: 79 جنيهًا.

ويُلاحظ أن الأسعار حافظت على نفس المستويات التي تسجلها منذ بداية نوفمبر تقريبًا، ما يعكس توجه الشركات إلى تثبيت الأسعار حتى إشعار آخر، وربما انتظارًا لتغييرات ضريبية أو رسوم إضافية قد تُعلَن لاحقًا.

رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة في الطوابع الضريبية

أسعار التبغ المسخن

لم يقتصر الأمر على السجائر التقليدية فقط، بل شمل أيضًا منتج التبغ المسخن – الذي بدأ يحظى باهتمام أكبر في السوق المصري، وجاءت الأسعار كما يلي:

عبوات «HEETS Selection: 69 جنيهًا.

HEETS Dimension: 69 جنيهًا.

عبوات «TEREA»: 66 جنيهًا.

TEREA Capsules: 77 جنيهًا.

ويُعد التبغ المسخن خيارًا متزايدًا في الاستخدام، نظرًا لعدم احتراق التبغ فيه مباشرة، وهو ما يجذب فئات من المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل أقل دخانًا أو أقل رائحة، وقد تؤثر هذه الاتجاهات مستقبلًا على سوق السجائر التقليدية.

أسباب استقرار الأسعار حتى اليوم

يرجع العديد من المحللين إلى مجموعة من العوامل التي تدعم هذا الاستقرار النسبي في أسعار السجائر والتبغ، ومنها:

  • الانتهاء مؤخرًا من زيادات ضريبية أو تعديل في قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما أعطى الشركات فرصة التريّث قبل رفع إضافي.
  • توافر المعروض في الأسواق، وعدم وجود ضغوط فورية لزيادة سعر البيع من قبل الشركات أو الموزعين.
  • رقابة الجهات المعنية على السوق لضمان التزام منافذ البيع بالسعر الرسمي المُعلَن، ما يحد من عمليات رفع الأسعار غير المعلنة.
  • استمرار مستويات الطلب من دون ارتفاع حاد أو انخفاض كبير، ما يسمح بثبات الأسعار حتى صدور تحولات اقتصادية أو تشريعية جديدة.
زيادة أسعار السجائر

ما الذي يجب أن يعرفه المستهلك اليوم؟

في ظل هذا المشهد، توجد عدة نقاط مهمة للمستهلك أو المدخن المهتم بسعر العلبة أو المنتج، وهي:

تأكد من أن السعر المدفوع مطابق لسعر السوق الرسمي – خاصة في الأصناف المحلية، التي تُباع بـ 44 جنيهاً حتى اليوم.

احتفظ بالفاتورة أو الإيصال عند الشراء من منافذ رسمية، حتى تضمن حقوقك في حالة وجود شكاوى أو فروق سعرية.

انتبه إلى إعلان أي تغييرات في قانون الضرائب أو رسوم الاستهلاك – إذ قد ترفع الأسعار فجأة بعد صدور قرار رسمي.

راقب سوق التبغ المسخن إن كنت تستخدمه، لأنه قد يكون عرضة لتحولات أسرع أو عروض تسويقية أكثر من السجائر التقليدية.

قارن أسعار العلب المستوردة والمحلية لمعرفة الفارق المالي وتأثيره على اختياراتك.

أسعار السجائر

توقعات نحو المستقبل القريب

على الرغم من استقرار الأسعار حتى اليوم، إلا أن الخبراء ينوّهون إلى احتمال حدوث تغيّرات في الفترة المقبلة، بفعل:

  • تعديل ضريبة القيمة المضافة أو رسوم أخرى على منتجات التبغ.
  • ارتفاع تكلفة الإنتاج أو استيراد الخامات، مما قد يدفع الشركات إلى مراجعة الأسعار.
  • تغيير في سياسات الشركات المنتجة أو ترويج قوي لمنتجات بديلة مثل التبغ المسخن.
  • تقلبات سعر صرف الدولار أو ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، وهو ما قد ينعكس على أسعار المستورد.
  • وبناءً عليه، يُنصح المستهلكون بمتابعة التطورات يوميًا، وعدم الاعتماد على الأرقام فقط من وقت لآخر، لأن كل تغيير صغير يمكن أن يُحدث فرقًا ملموسًا في الموازنة الشهرية.
ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

وتُظهر بيانات السوق المصري أنّ أسعار السجائر المحلية ثابتة عند مستوى 44 جنيهاً للعلبة تقريبًا، بينما تتراوح أسعار السجائر المستوردة بين 79 و105 جنيهات، ومنتجات التبغ المسخن بين 66 و77 جنيهًا. 

هذا الاستقرار النسبي يمنح بعض الاطمئنان للمستهلكين، لكن ليس نهاية الطريق – إذ قد تطرأ تغييرات مستقبلية بحسب السياسات أو التكاليف. 

وعليه، يُعد متابعة السعر واختيار المنتج المناسب أمرًا ذكيًا في ظل ظروف السوق الحالية.

أسعار السجائر سجائر كليوباترا سعر سجائر مستوردة مصر 2025 أسعار التبغ المسخن مصر سعر العلبة سجائر مصر سوق السجائر المحلية مصر تحديث أسعار السجائر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

مصطفى حسني

مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد حسن في برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

المفتي يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاستفزازات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد