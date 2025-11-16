أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم .. تشهد أسواق التبغ في مصر حالة من الاستقرار النسبي في قائمة أسعار السجائر المحلية والمستوردة، إضافة إلى منتجات التبغ المسخن، وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

وبدأ عدد كبير من المدخنين في متابعة أسعار العلب بشكل يومي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة، حيث تلعب أسعار التبغ دورًا مهما في موازنة الإنفاق الشهري للأسرة أو الفرد.

هذه المتابعة المتزايدة تجيء في وقت تُشدد فيه الجهات الرقابية على التزام كل منافذ البيع بالأسعار المعلَنة للمستهلك، خشية حدوث ارتفاع مفاجئ أو غير مبرّر.

وبحسب الإحصاءات المتاحة من محلات ومنافذ التوزيع، فإن الشركات المحلية حافظت على سعر ثابت لمختلف أنواع العلب، بينما شهدت بعض الأصناف المستوردة أو التبغ المسخن تنقّلات طفيفة أو تأكيدًا على ثبات السعر، مما يعكس حالة «التريُّث» في السوق حتى إعلان تغييرات رسمية أو ضريبية جديدة. وقد ساهم هذا الاستقرار في تهدئة بعض تساؤلات المستهلكين حول احتمالية رفع الأسعار في اللحظة الأخيرة.

قائمة أسعار السجائر المحلية

جاءت أسعار السجائر المحلية في السوق المصري اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 – كما أعلنتها منافذ البيع – كالآتية:

سجائر «كليوباترا‎ كينج سايز»: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا.

سجائر «مونديال» أحمر/أزرق/فضي: 44 جنيهًا.

سجائر مونديال سويتش منتول – بلو بيري: 44 جنيهًا.

سجائر «بوسطن» ليمونت: 44 جنيهًا.

سجائر «ماتوسيان» سوبر: 44 جنيهًا.

وتشير البيانات إلى أن قطاع السجائر المحلية يسير بخط ثابت، من دون تغييرات حتى تاريخه، ما يمنح قاعدة للمستهلكين لتوقع الاستقرار وعدم الزيادة المفاجئة.

قائمة أسعار السجائر المستوردة

فيما يخص السجائر المستوردة، فقد جاءت الأسعار – بحسب المصادر – كالآتي:

سجائر «ميريت»: 105 جنيهات.

سجائر «مارلبورو»: 97 جنيهًا.

سجائر «مارلبورو كرافتد»: 79 جنيهًا.

سجائر «إل آند إم»: 79 جنيهًا.

ويُلاحظ أن الأسعار حافظت على نفس المستويات التي تسجلها منذ بداية نوفمبر تقريبًا، ما يعكس توجه الشركات إلى تثبيت الأسعار حتى إشعار آخر، وربما انتظارًا لتغييرات ضريبية أو رسوم إضافية قد تُعلَن لاحقًا.

أسعار التبغ المسخن

لم يقتصر الأمر على السجائر التقليدية فقط، بل شمل أيضًا منتج التبغ المسخن – الذي بدأ يحظى باهتمام أكبر في السوق المصري، وجاءت الأسعار كما يلي:

عبوات «HEETS Selection: 69 جنيهًا.

HEETS Dimension: 69 جنيهًا.

عبوات «TEREA»: 66 جنيهًا.

TEREA Capsules: 77 جنيهًا.

ويُعد التبغ المسخن خيارًا متزايدًا في الاستخدام، نظرًا لعدم احتراق التبغ فيه مباشرة، وهو ما يجذب فئات من المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل أقل دخانًا أو أقل رائحة، وقد تؤثر هذه الاتجاهات مستقبلًا على سوق السجائر التقليدية.

أسباب استقرار الأسعار حتى اليوم

يرجع العديد من المحللين إلى مجموعة من العوامل التي تدعم هذا الاستقرار النسبي في أسعار السجائر والتبغ، ومنها:

الانتهاء مؤخرًا من زيادات ضريبية أو تعديل في قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما أعطى الشركات فرصة التريّث قبل رفع إضافي.

توافر المعروض في الأسواق، وعدم وجود ضغوط فورية لزيادة سعر البيع من قبل الشركات أو الموزعين.

رقابة الجهات المعنية على السوق لضمان التزام منافذ البيع بالسعر الرسمي المُعلَن، ما يحد من عمليات رفع الأسعار غير المعلنة.

استمرار مستويات الطلب من دون ارتفاع حاد أو انخفاض كبير، ما يسمح بثبات الأسعار حتى صدور تحولات اقتصادية أو تشريعية جديدة.

ما الذي يجب أن يعرفه المستهلك اليوم؟

في ظل هذا المشهد، توجد عدة نقاط مهمة للمستهلك أو المدخن المهتم بسعر العلبة أو المنتج، وهي:

تأكد من أن السعر المدفوع مطابق لسعر السوق الرسمي – خاصة في الأصناف المحلية، التي تُباع بـ 44 جنيهاً حتى اليوم.

احتفظ بالفاتورة أو الإيصال عند الشراء من منافذ رسمية، حتى تضمن حقوقك في حالة وجود شكاوى أو فروق سعرية.

انتبه إلى إعلان أي تغييرات في قانون الضرائب أو رسوم الاستهلاك – إذ قد ترفع الأسعار فجأة بعد صدور قرار رسمي.

راقب سوق التبغ المسخن إن كنت تستخدمه، لأنه قد يكون عرضة لتحولات أسرع أو عروض تسويقية أكثر من السجائر التقليدية.

قارن أسعار العلب المستوردة والمحلية لمعرفة الفارق المالي وتأثيره على اختياراتك.

توقعات نحو المستقبل القريب

على الرغم من استقرار الأسعار حتى اليوم، إلا أن الخبراء ينوّهون إلى احتمال حدوث تغيّرات في الفترة المقبلة، بفعل:

تعديل ضريبة القيمة المضافة أو رسوم أخرى على منتجات التبغ.

ارتفاع تكلفة الإنتاج أو استيراد الخامات، مما قد يدفع الشركات إلى مراجعة الأسعار.

تغيير في سياسات الشركات المنتجة أو ترويج قوي لمنتجات بديلة مثل التبغ المسخن.

تقلبات سعر صرف الدولار أو ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، وهو ما قد ينعكس على أسعار المستورد.

وبناءً عليه، يُنصح المستهلكون بمتابعة التطورات يوميًا، وعدم الاعتماد على الأرقام فقط من وقت لآخر، لأن كل تغيير صغير يمكن أن يُحدث فرقًا ملموسًا في الموازنة الشهرية.

وتُظهر بيانات السوق المصري أنّ أسعار السجائر المحلية ثابتة عند مستوى 44 جنيهاً للعلبة تقريبًا، بينما تتراوح أسعار السجائر المستوردة بين 79 و105 جنيهات، ومنتجات التبغ المسخن بين 66 و77 جنيهًا.

هذا الاستقرار النسبي يمنح بعض الاطمئنان للمستهلكين، لكن ليس نهاية الطريق – إذ قد تطرأ تغييرات مستقبلية بحسب السياسات أو التكاليف.

وعليه، يُعد متابعة السعر واختيار المنتج المناسب أمرًا ذكيًا في ظل ظروف السوق الحالية.