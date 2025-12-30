مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

تصدر مجلة الهلال عددها الصادر في يناير 2026 بطرح استثنائي لقرائها، حيث يصدر العدد مصحوبًا بهدية فريدة تتمثل في إعادة إصدار عدد يناير 1950 التاريخي، الذي حمل عنوان «سنة 2000» واستشرف ملامح العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين.



ويقدم عدد يناير 2026 رؤية معاصرة لاستشراف المستقبل بعد مرور 25 عامًا على بداية القرن الحالي، من خلال إسهامات نخبة من كبار الكتاب والمفكرين والعلماء، الذين يناقشون شكل العالم في ظل التحولات المتسارعة والتطور التكنولوجي الهائل، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي وتداعياته المختلفة.



أما الهدية المصاحبة، وهي عدد الهلال يناير 1950، فتُعد من أبرز الأعداد في تاريخ المجلة الممتد لأكثر من 134 عامًا، حيث سبق صدوره عصره بعقود في قراءة المستقبل. وجاء في مقدمة العدد أنه يقدم تصورًا شاملًا لما سيكون عليه العالم بعد خمسين عامًا في مختلف الجوانب العمرانية والإنسانية والعلمية.



ويضم العدد التاريخي رؤى وتصورات لعدد من عمالقة الفكر والأدب العربي، من بينهم عباس محمود العقاد، وأحمد أمين، ومصطفى لطفي المنفلوطي، والدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ»، وفكري أباظة، وأمينة السعيد، حيث قدموا بانوراما فكرية عن عالم سنة 2000 كما تخيلوه آنذاك.



وتأتي هذه المبادرة احتفالًا بتاريخ مجلة الهلال ودورها التنويري، وإتاحة فرصة نادرة للقراء للعودة بالزمن 76 عامًا، ومقارنة رؤى الماضي بواقع الحاضر، والتأمل في مدى تحقق تلك التوقعات مع بداية عام جديد.