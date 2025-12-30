قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوب شرق بيت لحم
مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها
مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها
ميرنا محمود

تصدر مجلة الهلال عددها الصادر في يناير 2026 بطرح استثنائي لقرائها، حيث يصدر العدد مصحوبًا بهدية فريدة تتمثل في إعادة إصدار عدد يناير 1950 التاريخي، الذي حمل عنوان «سنة 2000» واستشرف ملامح العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين.

ويقدم عدد يناير 2026 رؤية معاصرة لاستشراف المستقبل بعد مرور 25 عامًا على بداية القرن الحالي، من خلال إسهامات نخبة من كبار الكتاب والمفكرين والعلماء، الذين يناقشون شكل العالم في ظل التحولات المتسارعة والتطور التكنولوجي الهائل، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي وتداعياته المختلفة.


أما الهدية المصاحبة، وهي عدد الهلال يناير 1950، فتُعد من أبرز الأعداد في تاريخ المجلة الممتد لأكثر من 134 عامًا، حيث سبق صدوره عصره بعقود في قراءة المستقبل. وجاء في مقدمة العدد أنه يقدم تصورًا شاملًا لما سيكون عليه العالم بعد خمسين عامًا في مختلف الجوانب العمرانية والإنسانية والعلمية.

ويضم العدد التاريخي رؤى وتصورات لعدد من عمالقة الفكر والأدب العربي، من بينهم عباس محمود العقاد، وأحمد أمين، ومصطفى لطفي المنفلوطي، والدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ»، وفكري أباظة، وأمينة السعيد، حيث قدموا بانوراما فكرية عن عالم سنة 2000 كما تخيلوه آنذاك.

وتأتي هذه المبادرة احتفالًا بتاريخ مجلة الهلال ودورها التنويري، وإتاحة فرصة نادرة للقراء للعودة بالزمن 76 عامًا، ومقارنة رؤى الماضي بواقع الحاضر، والتأمل في مدى تحقق تلك التوقعات مع بداية عام جديد.

مجلة الهلال تراث مجله الهلال الهلال العام الجديد 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

جثة

جريمة في شركة الكهرباء.. الخلع وراء طعن شاب لزوجته أمام مترو فيصل

حريق

إخماد حريق شب في مخزن أثاث بالطالبية

اسعاف

بسبب لعب العيال.. 6 مصابين في مشاجرة بالعمرانية

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد