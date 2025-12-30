الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 105، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 105، أكثر من 5,670 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر 2900 طن سلال غذائية و دقيق، نحو 1,500 طن مستلزمات إغاثية وطبية، 30 طن مياه، و نحو 1,240 طن مواد بترولية.

وكثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، التي شملت: أكثر من 1,560 بطانية، نحو 11,350 قطعة ملابس شتوية، نحو 3,650 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.