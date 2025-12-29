الهلال الأحمر الفلسطيني يحدد أولويات دخول المساعدات إلى غزة.. تفاصيل

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن قافلة المساعدات الإنسانية رقم 104 ضمن مبادرة «زاد العزة» انطلقت صباح اليوم في تمام الساعة السابعة، بإشراف مباشر من الهلال الأحمر المصري، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تُعد الرابعة بعد المئة منذ بدء تدفق المساعدات من مصر، وتحمل آلاف الأطنان من الإمدادات الإغاثية والإنسانية، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة منخفض جوي عنيف تسبب في تدمير آلاف الخيام وتهديد البنية التحتية للنازحين.

وأوضح كمال أن التنسيق جرى مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد أولويات دخول المساعدات، حيث تصدرت المستلزمات الإغاثية الشتوية المشهد، وعلى رأسها الملابس الثقيلة والأغطية والبطاطين والخيام الإيوائية، لحماية الأسر النازحة من برودة الطقس القارس.

وأشار إلى أن المساعدات شملت أيضًا مواد غذائية أساسية، ولبن الأطفال، والمعلبات الجافة، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية، فضلًا عن مشتقات بترولية ضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء والمخابز داخل القطاع.