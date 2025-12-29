القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر إسرائيلية" أن مقربين من ترامب مستاؤون من أن إسرائيل تضع عراقيل أمام استمرار تنفيذ اتفاق غزة.

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن معبر رفح كان يعمل من الجانب المصري، حتى أنه كان هناك العديد من شاحنات المساعدات المتواجدة من الجانب المصري، مؤكدا أن تدمير المعبر من الجانب الفلسطيني وعدم السماح لأي مواد تدخل على الإطلاق كان المشكلة الأساسية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك إستهداف للدورة المصرية، من جماعه الإخوان الإرهابيه وغيرها، مؤكدا أن هذا الموقف يتم اتخاذه للدفاع عن وتشتيت الانتباه عن الطرف المسؤول وهي إسرائيل في هذه الحاله رأينا المظاهرات التي حدثت أمام السفاره المصريه في تل أبيب.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر قدمت 72% من كل إجمالي المساعدات التي دخلت لقطاع غزة، والتي وصلت ما بين 650 أو 700000 طن دخلت لقطاع غزه