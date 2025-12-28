وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن أي تعقيدات وتحديات نواجهها تكون في إطار المبادئ الثابتة للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه نتعامل مع التحديات على أرض صلبة وفي إطار توجيهات واضحة من القيادة السياسية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الجانب الإسرائيلي ينتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن غالبية استحقاق المرحلة الاولى لقرار وقف إطلاق النار، قد تمت الافراج عن 25 من الأحياء إضافة إلى تسليم عدد من الجثث.

وتابع وزير الخارجية، أن هناك ألاف الأطنان من الركام الناتج لعملية الهدم والتدمير التي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، مما يعطل المرحلة الثانية من خطة السلام.