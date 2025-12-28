السفيرة منى عمر تكشف تداعيات اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال الأخير؛ هو تحرك إسرائيلي له تداعيات كبيرة.



وأضافت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذا التحرك الإسرائيلي الغاشم وهو يلفت النظر عن ما يحدث في قطاع غزة وعن هذه المنطقة من العالم.

وتابعت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، أن هناك محاولة إثيوبية للحصول على المنفذ البحري من خلال صومالي لاند، ولكنها فشلت، لافتة إلى أن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل تهديدا في منطقة القرن الإفريقي، ويهدد أيضًا منطقة فيها عددا من دول حوض النيل وهو ما يعد تهديدا لأمن مصر، وهو ما لن تقبله.