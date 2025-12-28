أحمد موسى: الأهرام بيت الصحفيين وامتداد لتاريخ الصحافة المصرية العريقة

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن مؤسسة الأهرام تعد من أبرز المؤسسات الصحفية العريقة في مصر، والتي عمل بها كبار الأدباء والصحفيين مثل بهاء إحسان عبد القدوس، عبد الرحمن الشرقاوي، عائشة عبد الرحمن، يوسف إدريس، ونجيب محفوظ، وزارها الرئيسان عبد الناصر والسادات.

العمل في التلفزيون

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تولى الملف السياسي بالأهرام في الفترة من 2010 حتى 2013، مؤكدًا أن المؤسسة كانت بمثابة بيت له ولزملائه الصحفيين، وأن مندوب ومراسل الأهرام يحظى دائمًا بمكانة كبيرة داخل كل مؤسسة، مشيرًا إلى أن خبراته وانفراداته الصحفية في الأهرام ساعدته على العمل في التلفزيون.

وأشار إلى مشاركته في عام 1984 في الطابعة الدولية بمدينة روما وواشنطن ولندن مع صحفيين آخرين، قائلاً: «كانت سيارة الأهرام تسير في شوارع تلك المدن العالمية».

واختتم موسى حديثه بالتعبير عن فخره بعضويته في مجلس إدارة الأهرام ومجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية، معتبرًا ذلك شرفًا كبيرًا له.