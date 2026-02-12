قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دلياني: دولة الإبادة تتبنى استراتيجية عسكرية تقيس النجاح بمقدار الدم والدمار

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني ، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن "دولة الإبادة الإسرائيلية" تتبنى استراتيجية عسكرية تقيس "النجاح" بمقدار الدماء المراقة والدمار المادي، وأوضح أن الوقائع الميدانية والأرقام تكشف فشلاً بنيوياً في عقيدتها العسكرية، التي تروج لجرائمها تحت ستار "الدفاع عن النفس"، بينما تستند في جوهرها إلى التطهير العرقي وإحكام الهيمنة الاستعمارية، دون أن تحقق أي استقرار أمني كما تعد مجتمعها باستمرار.

وأكد القيادي الفتحاوي، أن الدمار الشامل في غزة يعد الهدف الجوهري لعقيدة إسرائيلية تقيّم "الإنجاز" بحجم الخراب الذي تُحدثه. فمنذ السابع من تشرين الأول 2023، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 70,000 طن من المتفجرات على قطاع محاصر، ما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنحو 70% من الوحدات السكنية. كما سجلت وكالات الأمم المتحدة تهجيراً قسرياً لما يزيد عن 1.9 مليون فلسطيني من اصل 2.3 مليون غزّي، أكثر من نصفهم أطفال، فيما بلغ عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي، وفق التصنيف المرحلي، أكثر من 1.1 مليون إنسان.

ولفت دلياني إلى أن هذا المسار الدموي هو استمرار لعقيدة "جز العشب" او "الارض المحروقة" الفاشلة، حيث أزهقت ما تسمى "عملية الرصاص المصبوب" في 2009 أرواح 1,400 مدني فلسطيني، ورفعت "عملية الجرف الصامد" في 2014 عدد الشهداء المدنيين إلى 2,200، وألحقت أضراراً مادية قيمتها 6 مليارات دولار. وبعد كل مجزرة، يعلن القادة الإسرائيليون تحقيق النصر، لتظهر تقاريرهم الأمنية الداخلية استمرار النضال الفلسطيني وتعاظم قدراته. وأكد أن تكرار العدوان نفسه بدرجات مختلفة هو أقوى دليل على العجز الكامل عن فرض السيطرة الاسرائيلية على شعبنا.

واختتم دلياني بالقول إن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي هو حصيلة رقمية قاطعة. فمن يدّعي تحقيق ما يسميه ب "الردع" ثم يلجأ إلى الإبادة المتكررة وجرائم الحرب المتواصلة، يقرّ فعلياً بفشله وعجزه. وأضاف أن الأمن الحقيقي والاستقرار الدائم يبدآن بإنهاء المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية وتقرير المصير.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح دولة الإبادة الإسرائيلية استراتيجية عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

هاتف Find X9 Ultra

بمواصفات احترافية وبطارية ضخمة ..أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك مواصفاته

اتحاد صناعة السيارات الألماني

قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025

مصنع

لو متعرفش.. الإسكندرية مركز مبكر لصناعة السيارات في العالم منذ عام 1927

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد