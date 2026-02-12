قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار

رشا عوني

يرغب الكثير من المواطنين في استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل دون الوقوف طوابير في مكاتب السجل المدني، حيث تتيح وزارة الداخلية العديد من الطرق المختلفة التي تساعدك على استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل وكذلك يمكنك استخراج البطاقة من المنزل بكل سهولة وهو ما نستعرضه معكم في السطور التالية.. 

 

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل خلال مدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 24 ساعة عبر عدة طرق: 

-استمارات الـ VIP بالمراكز النموذجية والمولات (515-800 جنيه)

- الأحوال المدنية بالعباسية (315-515 جنيه)

- خدمات الخط الساخن (15340/16582) لتوصيلها للمنزل في نفس اليوم (حوالي 615-800 جنيه). 


استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة 

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومى واستلامها في خلال 24 ساعة، مقابل 185 جنيهًا، إذ يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة، كما وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.

تكلفة استخراج بطاقة مستعجل

وتبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 315 جنيهًا في مصلحة الأحوال المدنية العباسية وتُصدر في ذات اليوم، و185 جنيهًا في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها خلال 24 ساعة، وتعمل مصلحة الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً يوميًا. 

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

اما بالنسبة لـ استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل، فيبلغ تكلفتها 615 جنيهًا، إذ يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة في نفس اليوم.

استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

موقع استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين ، عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

رابط استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي .. اضغط هنا 

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

1- الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

3ـ تحديد النظام الذي تريد اتباعه في عملية دفع الرسوم.

4ـ الضغط كلمة «الموافقة» على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
 

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.
 

5- السيارات المتنقلة.
 

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

 

استخراج بطاقة الرقم القومي تجديد البطاقة الشخصية استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين استخراج بدل فاقد للبطاقة موقع استخراج البطاقة الشخصية

