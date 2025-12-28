قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: دعم علاء عبد الفتاح وضع حكومة بريطانيا في مأزق

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن علاء عبد الفتاح سبق أن حرّض على استهداف رجال الشرطة، في الوقت الذي تصفه بعض الجهات الداعمة له بأنه «سجين رأي»، مشددًا على مطالبته بإسقاط الجنسية المصرية عنه، والاكتفاء بحمله للجنسية البريطانية.

محتوى تحريضي وعدائي

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السلطات البريطانية بحثت ملف علاء عبد الفتاح، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رحّب بعودته، رغم عدم إدراكهم الكامل لطبيعة ما كان ينشره سابقًا، وما تضمنته كتاباته من محتوى تحريضي وعدائي، حتى ضد بريطانيا نفسها.

وأشار أحمد موسى إلى أن وسائل الإعلام البريطانية، إلى جانب إيلون ماسك مالك منصة «إكس»، انتقدوا مواقف ستارمر من هذه القضية، وهو ما تسبب في وضع الحكومة البريطانية تحت ضغوط كبيرة، خاصة بعد تصدر اسم رئيس الوزراء قائمة الأكثر تداولًا على منصة «إكس» داخل بريطانيا.

علاء عبد الفتاح أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الشرطة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر الحكومة البريطانية

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

