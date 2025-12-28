أحمد موسى: دعم علاء عبد الفتاح وضع حكومة بريطانيا في مأزق

أكد الإعلامي أحمد موسى أن علاء عبد الفتاح سبق أن حرّض على استهداف رجال الشرطة، في الوقت الذي تصفه بعض الجهات الداعمة له بأنه «سجين رأي»، مشددًا على مطالبته بإسقاط الجنسية المصرية عنه، والاكتفاء بحمله للجنسية البريطانية.

محتوى تحريضي وعدائي

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السلطات البريطانية بحثت ملف علاء عبد الفتاح، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رحّب بعودته، رغم عدم إدراكهم الكامل لطبيعة ما كان ينشره سابقًا، وما تضمنته كتاباته من محتوى تحريضي وعدائي، حتى ضد بريطانيا نفسها.

وأشار أحمد موسى إلى أن وسائل الإعلام البريطانية، إلى جانب إيلون ماسك مالك منصة «إكس»، انتقدوا مواقف ستارمر من هذه القضية، وهو ما تسبب في وضع الحكومة البريطانية تحت ضغوط كبيرة، خاصة بعد تصدر اسم رئيس الوزراء قائمة الأكثر تداولًا على منصة «إكس» داخل بريطانيا.