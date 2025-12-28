أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي

قال الإعلامي أحمد موسى إنه تعرض لهجوم واسع وحملات سب وتشويه على خلفية تصريحاته التي أكد فيها عدم خروج علاء عبد الفتاح من السجن، موضحًا أن موقفه يستند إلى رفضه التام لخلط التحريض على العنف بمفهوم حرية الرأي والتعبير.

التحريض على القتل

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تعرض للإساءة بسبب تأكيده هذا الرأي، متسائلًا عن كيفية اعتبار التحريض على القتل أو الدعوة لهدم الدولة نوعًا من حرية التعبير، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها تحت أي شعار.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى مطالبته بإسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح، معتبرًا أن من يحمل جنسية أخرى ويحرّض على العنف ويمس استقرار الدولة لا يستحق الانتماء إليها.

تحذير من تزييف الوعي

وشدد موسى على أن تصريحاته تأتي في إطار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، محذرًا من محاولات تزييف الوعي وتصوير المحرضين على العنف باعتبارهم أصحاب آراء، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تعني مطلقًا الدعوة للعنف أو تهديد الأمن القومي.