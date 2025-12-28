أحمد موسى يناقش قضايا الشارع المصري في حلقة جديدة من «على مسئوليتي»

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، يتناول خلالها عددًا من الملفات والمحاور المهمة التي تشغل اهتمام الشارع المصري على مختلف المستويات.

القضايا الاجتماعية والاقتصادية

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إطار متابعة مستمرة لتطورات المشهد الداخلي، وتسليط الضوء على هموم المواطنين والتحديات الراهنة، مع تقديم قراءة تحليلية مدعومة بالوقائع والمعلومات.



تطورات القضية الفلسطينية

كما تتطرق الحلقة إلى تطورات القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للأمة العربية، حيث يستعرض البرنامج آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والمواقف الإقليمية والدولية تجاهها، مع التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



ويُعرف برنامج «على مسئوليتي» بطرحه الجريء ومناقشاته الموسعة للقضايا الشائكة، مستضيفًا نخبة من المسؤولين والخبراء، بما يساهم في إثراء الحوار العام ورفع وعي المشاهدين تجاه القضايا المصيرية.