أخبار التوك شو| أحمد موسى: ما يهدد أمن الصومال يهدد الدول العربية والإفريقية والعالمية.. معيط: الاحتياطي الأجنبي 51 مليار دولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

خدمة الدين تصل لـ49%.. محمد معيط: المرتبات والدعم يمثلان 33% من الموازنة

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن وجود طرق عملية لخفض الدين العام في مصر، مشيرًا إلى أن سرعة معدل التمويل وزيادة الإيرادات تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل نسبة خدمة الدين، مما يتيح توجيه الأموال إلى مشروعات تنموية أخرى تفيد المواطنين.

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة رأس السنة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن توقعات طقس الكريسماس وليلة رأس السنة تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

لميس الحديدي: الامتحان الحقيقي للحكومة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان صندوق النقد الدولي اتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر، مؤكدة أن المرحلة المقبلة بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026 ستكون الامتحان الحقيقي للحكومة، سواء الحالية أو أي حكومة قادمة.

معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن المواطن شعر بالإصلاح الاقتصادي الذي تم في 2016 من انخفاض تكلفة الإنتاج واستقرار الأسعار بعد عامين.

بنداري: انتظام العملية الانتخابية.. و31 شكوى تم التعامل معها دون الحاجة لدعم إضافي

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأوضاع تسير بصورة طبيعية ومنضبطة.

الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين في مقرات اللجان وتسليمها لقوة التأمين

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تمكين كل الناخبين في مقرات الانتخابات والاستمرار لحين التأكد من غلق كافة اللجان الفرعية وتسليم كافة المقرات لقوة التأمين والانتهاء من تمكين الناخبين في المقرات.

أحمد موسى: كل التحية للجماهير المغربية على دعمها لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء منتخب مصر في مباراته أمس أمام جنوب إفريقيا ضمن دور المجموعات بأمم إفريقيا 2025، قائلا: أداء ولا أروع هو ده منتخب مصر والماتش كان يخلص مستريح وكان ممكن نسجل 3 أو 4 أهداف.

رقم لم يحدث في تاريخ مصر .. معيط: الاحتياطي الأجنبي 51 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي فتح الطريق وصحح أوضاع اقتصادية كثيرة.

أحمد موسى: ما يهدد أمن الصومال يهدد الدول العربية والإفريقية والعالمية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن هناك محاولات لتفكيك وتفسيخ بعض الدول العربية، موضحا أن مجرم الحرب نتنياهو اعترف فجأة بالأمس بما تسمى أرض الصومال.

كامل الوزير: التعاون المصري الجيبوتي قائم على رؤية استراتيجية تدعم التنمية المستدامة بالقرن الإفريقي

عرض الإعلامي أحمد موسى، جانبا من كلمة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، من محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا" بدولة جيبوتي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”.