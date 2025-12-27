بنداري: انتظام العملية الانتخابية.. و31 شكوى تم التعامل معها دون الحاجة لدعم إضافي

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأوضاع تسير بصورة طبيعية ومنضبطة.



وأوضح "بنداري" خلال مؤتمر صحفي أن بعض اللجان شهدت كثافات تصويت مرتفعة، لا سيما في القرى التي تمثل مسقط رأس عدد من المرشحين، إلا أن هذه الكثافات لم تستدعِ أي دعم إضافي، وتم التعامل معها من خلال التنظيم داخل اللجان.



وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى تلقي 31 شكوى منذ بدء العملية الانتخابية، جرى فحصها والتعامل معها وفقًا للقانون، موضحًا أن الشكاوى تنوعت بين:



10 شكاوى تتعلق بشبهات رشاوى انتخابية،

9 شكاوى بشأن توكيل ناخبين،

7 شكاوى بعدم السماح لبعض المندوبين بدخول اللجان،

مؤكدًا أن المندوبين المعتمدين فقط هم من يحق لهم الحضور،

3 شكاوى خاصة بالازدحام والتكدس داخل بعض اللجان،

شكويين تتعلقان بعدم تقديم المساعدة داخل اللجان.

نزاهة العملية الانتخابية

وأضاف بنداري أن محافظة سوهاج استحوذت على النصيب الأكبر من الشكاوى بعدد 16 شكوى، إلى جانب شكوى واحدة بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن جميع الشكاوى تم التعامل معها فورًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحُسن سيرها.

المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية

وشدد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على استمرار المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، والتزام الهيئة الكامل بتطبيق القانون وتوفير المناخ الآمن للناخبين لممارسة حقهم الدستوري بحرية ويسر.