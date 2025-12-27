قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بنداري: انتظام العملية الانتخابية.. و31 شكوى تم التعامل معها دون الحاجة لدعم إضافي

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
محمد البدوي

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأوضاع تسير بصورة طبيعية ومنضبطة.


وأوضح "بنداري" خلال مؤتمر صحفي أن بعض اللجان شهدت كثافات تصويت مرتفعة، لا سيما في القرى التي تمثل مسقط رأس عدد من المرشحين، إلا أن هذه الكثافات لم تستدعِ أي دعم إضافي، وتم التعامل معها من خلال التنظيم داخل اللجان.


وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى تلقي 31 شكوى منذ بدء العملية الانتخابية، جرى فحصها والتعامل معها وفقًا للقانون، موضحًا أن الشكاوى تنوعت بين:
 

  • 10 شكاوى تتعلق بشبهات رشاوى انتخابية،
  • 9 شكاوى بشأن توكيل ناخبين،
  • 7 شكاوى بعدم السماح لبعض المندوبين بدخول اللجان، 

مؤكدًا أن المندوبين المعتمدين فقط هم من يحق لهم الحضور،
3 شكاوى خاصة بالازدحام والتكدس داخل بعض اللجان،
شكويين تتعلقان بعدم تقديم المساعدة داخل اللجان.

نزاهة العملية الانتخابية

وأضاف بنداري أن محافظة سوهاج استحوذت على النصيب الأكبر من الشكاوى بعدد 16 شكوى، إلى جانب شكوى واحدة بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن جميع الشكاوى تم التعامل معها فورًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحُسن سيرها.

المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية

وشدد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على استمرار المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، والتزام الهيئة الكامل بتطبيق القانون وتوفير المناخ الآمن للناخبين لممارسة حقهم الدستوري بحرية ويسر.

الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

محمود حميدة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

ترشيحاتنا

كوزميرا

كوزميرا الصينية تكشف عن هايبر كار كهربائية بأرقام أداء مذهلة

سلسلة Realme 16 Pro

تصميم متطور وكاميرا مدهشة.. كل ما تحتاج معرفته عن Realme 16 Pro

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |سامسونج تعيد S Pen مع هاتف قابل للطي جديد.. ماذا سيحدث في حسابك بعد تغيير عنوان Gmail؟

بالصور

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد