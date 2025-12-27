غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير التصويت.. تفاصيل

قالت نجاة الجبالي مراسلة «اكسترا نيوز» من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تتابع على مدار الوقت سير تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، المقامة على مدار يومين في 19 دائرة ضمن 7 محافظات، وبواقع 1694 لجنة فرعية في مجمل الدوائر.

وأوضحت «الجبالي» أن غرفة العمليات «منعقدة على مدار الوقت، ويضم فريقًا كبيرًا من القضاة ومهندسي الدعم الفني للتدخل فورًا إذا واجهت أي لجنة أي مشكلة»، مشيرة إلى متابعة اللجنة في البحيرة ولجنة أخميم بسوهاج، حيث لم يصل رئيس إحدى اللجان في البحيرة بعد، وتم التواصل معه لحل المشكلة.

وأضافت «الجبالي» أن جميع اللوجستيات متوفرة وجاهزة، مع توفير لوجستيات بديلة في حال طلب الدعم من أي لجنة من اللجان المشاركة في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

