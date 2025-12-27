الوطنية للإنتخابات: نهيب بالناخبين في 19 دائرة النزول والمشاركة بالتصويت

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، لجان الاقتراع أعمال اليوم الأول لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم مباشرة أعمال العملية الإنتخابية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ووجه رسالة إلى الناخبين، قائلا: "عليك أن تختار من بين المرشحين وفقا للعدد المحدد قانونا.. ونهيب بجميع الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى تلك الدوائر الإنتخابية النزول والمشاركة بإيجابية وفاعلية.. وإختيار ما يمثلك تحت قبة البرلمان.. ونهيب بالمترشحين الإلتزام بقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن الصمت الإنتخابي وتجنب أى مخالفة من شأنها تؤثر على العملية الإنتخابية".



وتُجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات في الدوائر التالية: محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.