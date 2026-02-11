مندوبة تونس بالجامعة العربية: إسرائيل تضيق على دخول المساعدات إلى غزة

أفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن مندوبة تونس لدى جامعة الدول العربية أكدت أن إسرائيل تقوم بالتضييق على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها القطاع.

وأشارت المندوبة إلى أن استمرار القيود المفروضة على تدفق المساعدات يزيد من معاناة المدنيين، ويُفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.

تمدد الاستيطان في الضفة الغربية

وأضافت مندوبة تونس أن إسرائيل تعمل على تمديد خريطة الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة تهدف – بحسب وصفها – إلى شرعنة الاحتلال وفرض أمر واقع جديد على الأرض.

وأكدت أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.