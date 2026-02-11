قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أمين مجلس الدفاع الإيراني: أي استهداف لطهران سنعتبره بداية حرب
مندوبة تونس بالجامعة العربية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

الجامعة العربية
الجامعة العربية
البهى عمرو

أكد مندوب تونس لدى الجامعة العربية السفير محمد بن يوسف، أن إسرائيل تقوم بالتضييق على دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتمدد خريطة الاستيطان في الضفة الغربية لشرعنة الاحتلال.


وأضاف مندوبة تونس بالجامعة العربية، أن تونس تشدد على رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه .
 


وفي نفس السياق قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن قرارات الاحتلال تهدف إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف  مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن قرارات الاحتلال تمثل تعميقا لسياسات الضم ونسف أسس السلام والأمن في المنطقة، وأن إسرائيل تقف اليوم معزولة عن العالم بقراراتها لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة .


وأوضح مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن الحكومة الإسرائيلية تتجاوز القرارات الدولية، ونعتبر القرارات الإسرائيلية باطلة وندعو الدول الأعضاء والعالم إلى اتخاذ جميع الإجراءات لنبذها.


ولفت مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إلى أن نرفض فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وندعو لتمكين دولة فلسطين لتولي مسؤوليتها على كامل أراضيها.


وأشار  مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة وللتطهير في الضفة سينال الحرية حتما.


 

كما قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تمثل تصعيدا غير مسبوق في سياسية توسيع الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن قرارات الاحتلال تقضي فعليا على حل الدولتين لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

ولفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إلى أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هو خرق قانوني للشرعية الدولية.


 

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

