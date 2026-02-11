جوارديولا يتلقى أنباءً سارة بشأن مدافع السيتي ستونز

بات مانشستر سيتي على أعتاب استعادة خدمات مدافعه الدولي جون ستونز، بعد فترة غياب امتدت لأكثر من شهرين بسبب الإصابة.

كان ستونز قد ابتعد عن الملاعب منذ مشاركته في مواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع ديسمبر الماضي، التي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 5-4، قبل أن يتعرض لإصابة في عضلة الفخذ أجبرته على التوقف.

وخلال الأسابيع الماضية، خضع المدافع الإنجليزي لبرنامج تأهيلي مكثف، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية مطلع الشهر الجاري، وسط مؤشرات إيجابية بشأن جاهزيته البدنية.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا عودة اللاعب لتعزيز الخط الخلفي، خاصة مع اقتراب مواجهة فولهام مجددًا، والمقررة الأربعاء.

وأبدى المدرب الإسباني ارتياحه لحالة ستونز، مؤكدًا في مؤتمر صحافي: «جون عاد للتدريبات ويبدو في وضع جيد من الناحية البدنية».

وتُمثل عودة ستونز إضافة مهمة لكتيبة السيتي في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، في ظل سعي الفريق للحفاظ على نسق نتائجه في المنافسات المحلية