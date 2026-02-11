بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

أعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق البث الحصرية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرين ميلانو كورتينا 2026، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة والثلاثين في لوس أنجلوس 2028، بالإضافة إلى دورتي الألعاب الأولمبية للشباب في عامي 2026 و2028، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتم توقيع الاتفاقية اليوم في ميلانو في إطار شراكة عميقة بين بي إن سبورت واللجنة الأولمبية الدولية، التي تمتد لأكثر من 10 سنوات وتقوم على الثقة والقيم المشتركة والاستثمار طويل الأمد في الرياضة.

ولا تقتصر هذه العلاقة على حقوق البث فحسب، بل تعكس التزاماً مشتركاً بدعم الحركة الأولمبية وتعزيز حضورها وتوسيع نطاق تأثيرها وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لـ بي إن سبورت: "تُعدّ الألعاب الأولمبية ذروة المنافسات الرياضية العالمية ومنصةً جامعةً للثقافات على مستوى العالم، وتسرنا مواصلة التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، لنقل المنافسات الرياضية إلى المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على تقديم القصص الإنسانية الملهمة التي تشكّل جوهر الحركة الأولمبية.

ويعكس حصولنا على حقوق البث لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 ودورة الألعاب الصيفية لوس أنجلوس 2028، التزامنا طويل الأمد تجاه الرياضات الأولمبية، وجهودنا الراسخة لمواصلة الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتوفير تغطية شاملة لدعم حضورها وتعزيز أثرها الإيجابي حول العالم".





من جانبها، قالت كريستي كوفنتري، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "سعيدون بشراكتنا المستمرة مع بي إن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخصّ بالشكر فريق بي إن على دعمهم المتواصل. نثق بأنّ بي إن اسمٌ لامع ورائد في القطاع، بفضل نطاق وصولها الواسع وخبرتها المتميزة في مجال البث الرياضي، فضلاً عن دورها الهامّ في نقل فعاليات الألعاب الأولمبية إلى ملايين المشجعين في جميع أنحاء المنطقة".



وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدّم شبكة القنوات الرياضية لدى المجموعة beIN SPORTS، ومنصة TOD للبث الرقمي التابعة لها، تغطيةً شاملة تشمل بثاً مباشراً للمنافسات، وملخصات لأبرز اللحظات، وبرامج أصلية، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز مستويات تفاعل الجمهور في المنطقة والارتقاء بمعايير البث الرياضي.



وانطلقت تغطية بي إن سبورتس للألعاب الأولمبية الأسبوع الماضي مع نقلٍ مباشر لحفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا، والتي تستمر حتى 22 فبراير.

وتشهد المنافسات مشاركة حوالي 3,200 رياضي ممّا يزيد عن 90 من اللجان الأولمبية الوطنية ضمن 16 نوعاً من الرياضات، حيث توفر المجموعة تغطية شاملة ومميزة عبر باقة مخصصة تضم تسع من قنوات beIN SPORTS XTRA، إضافةً إلى منصة TOD للبث الرقمي.



ووقعت beIN أول اتفاقية مباشرة مع اللجنة الأولمبية الدولية عام 2015، وقدمت بموجبها تغطية غير مسبوقة للمنافسات الأولمبية، بما فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 2018، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.