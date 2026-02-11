قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
رياضة

بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

لوس أنجلوس 2028
لوس أنجلوس 2028
عبدالله هشام

أعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق البث الحصرية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرين ميلانو كورتينا 2026، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة والثلاثين في لوس أنجلوس 2028، بالإضافة إلى دورتي الألعاب الأولمبية للشباب في عامي 2026 و2028، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم توقيع الاتفاقية اليوم في ميلانو في إطار شراكة عميقة بين بي إن سبورت واللجنة الأولمبية الدولية، التي تمتد لأكثر من 10 سنوات وتقوم على الثقة والقيم المشتركة والاستثمار طويل الأمد في الرياضة.

 ولا تقتصر هذه العلاقة على حقوق البث فحسب، بل تعكس التزاماً مشتركاً بدعم الحركة الأولمبية وتعزيز حضورها وتوسيع نطاق تأثيرها وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لـ بي إن سبورت: "تُعدّ الألعاب الأولمبية ذروة المنافسات الرياضية العالمية ومنصةً جامعةً للثقافات على مستوى العالم، وتسرنا مواصلة التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، لنقل المنافسات الرياضية إلى المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على تقديم القصص الإنسانية الملهمة التي تشكّل جوهر الحركة الأولمبية.

ويعكس حصولنا على حقوق البث لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 ودورة الألعاب الصيفية لوس أنجلوس 2028، التزامنا طويل الأمد تجاه الرياضات الأولمبية، وجهودنا الراسخة لمواصلة الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتوفير تغطية شاملة لدعم حضورها وتعزيز أثرها الإيجابي حول العالم".



من جانبها، قالت كريستي كوفنتري، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "سعيدون بشراكتنا المستمرة مع بي إن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخصّ بالشكر فريق بي إن على دعمهم المتواصل. نثق بأنّ بي إن اسمٌ لامع ورائد في القطاع، بفضل نطاق وصولها الواسع وخبرتها المتميزة في مجال البث الرياضي، فضلاً عن دورها الهامّ في نقل فعاليات الألعاب الأولمبية إلى ملايين المشجعين في جميع أنحاء المنطقة".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدّم شبكة القنوات الرياضية لدى المجموعة beIN SPORTS، ومنصة TOD للبث الرقمي التابعة لها، تغطيةً شاملة تشمل بثاً مباشراً للمنافسات، وملخصات لأبرز اللحظات، وبرامج أصلية، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز مستويات تفاعل الجمهور في المنطقة والارتقاء بمعايير البث الرياضي.

وانطلقت تغطية بي إن سبورتس للألعاب الأولمبية الأسبوع الماضي مع نقلٍ مباشر لحفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا، والتي تستمر حتى 22 فبراير. 

وتشهد المنافسات مشاركة حوالي 3,200 رياضي ممّا يزيد عن 90 من اللجان الأولمبية الوطنية ضمن 16 نوعاً من الرياضات، حيث توفر المجموعة تغطية شاملة ومميزة عبر باقة مخصصة تضم تسع من قنوات beIN SPORTS XTRA، إضافةً إلى منصة TOD للبث الرقمي.

ووقعت beIN أول اتفاقية مباشرة مع اللجنة الأولمبية الدولية عام 2015، وقدمت بموجبها تغطية غير مسبوقة للمنافسات الأولمبية، بما فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 2018، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. 

دورة الألعاب الأوليمبية أولمبياد لوس أنجلوس لوس أنجلوس 2028 دورة الألعاب الاولمبية الشتوية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

جانب من الحدث

صلاح سليمان يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للدولة للإنتاج الحربى

حماس

حماس: دور أي قوة تدخل غزة حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار

صورة أرشيفية

السفير التركي لدى بغداد: تصريحات وزير الخارجية لا علاقة لها بالشأن العراقي الداخلي

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد