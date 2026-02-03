قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انطلاق أكاديمية إعداد القادة التنفيذيين للأولمبياد الخاص بجدة بمشاركة مصرية متميزة

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص
محمد سمير

انطلقت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعاليات أكاديمية إعداد القادة التنفيذيين ببرامج الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة مصرية فاعلة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026، بحضور نخبة من القيادات الرياضية والتنفيذية والخبراء الدوليين في مجالات القيادة والتطوير المؤسسي.

وافتتح أعمال البرنامج المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا أن إطلاق أكاديمية القادة التنفيذيين يأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف بناء منظومة قيادية مستدامة داخل برامج الأولمبياد الخاص بالمنطقة.

وأكد عبدالوهاب في تصريح موسّع أن الأكاديمية لا تعد برنامجا تدريبيا تقليديًا بل تمثل مسارًا متكاملًا لإعداد القادة، لا تقتصر على نقل المعرفة أو تنمية المهارات فقط، بل تركز على بناء القائد من الداخل، وتعزيز وعيه الذاتي، وقدرته على القيادة الشاملة، والتفكير المؤسسي الذي يخدم الرياضيين وأسرهم ويحقق استدامة الحركة.

وأضاف "عبدالوهاب " أن هذه الأكاديمية مصممة لتكون برنامجًا ممتدًا على مدار أربع سنوات متتالية، تستقبل في كل عام مجموعة جديدة من القيادات التنفيذية من مختلف دول المنطقة، مع استمرار التواصل والمتابعة والتطوير المهني للأعضاء السابقين، بما يضمن تراكم الخبرات وبناء شبكة قيادية إقليمية متماسكة قادرة على إحداث تأثير حقيقي ومستدام.

وتابع عبدالوهاب نحرص على أن تكون الأكاديمية منصة دائمة للتعلم وتبادل الخبرات والتقييم المستمر، بحيث يواصل القادة المشاركون رحلتهم القيادية داخل برامجهم الوطنية، مع الاستفادة من الدعم والتوجيه والمتابعة، بما ينعكس مباشرة على جودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، ويعزز من دور الأولمبياد الخاص كحركة إنسانية وتنموية رائدة في المنطقة.»

وعن فعاليات البرنامج فقد شهد اليوم الاول استقبال المشاركين وعقد اللقاء التعارفي، أعقبه الافتتاح الرسمي للبرنامج، ثم الجلسة الرئيسية بعنوان «رؤية القيادة والإرث»، والتي ناقشت أهمية القيادة الشاملة ودورها في استدامة حركة الأولمبياد الخاص. 

وشارك في الجلسة كل من المهندس أيمن عبدالوهاب، وحمود الشمري وسارة فيلمبان من قادة الرياضيين، إلى جانب الدكتورة مها الجفالي رئيس الأولمبياد الخاص السعودي، ولينا المعينا عضو مجلس إدارة البرنامج السعودي.

كما تضمن اليوم محاضرات حول الوعي الذاتي والذكاء السلوكي للقائد والتي قدمها بيتر برنت وركزت على بناء عقلية القائد، وتعزيز القيادة الذاتية، وتطوير السلوكيات القيادية الداعمة لتحقيق نتائج مؤسسية مستدامة.

ويستكمل فعاليات اليوم الثاني حول قيادة الذات إلى قيادة المنظمة والذي يركز علي تعميق المهارات القيادية التطبيقية، علامتك القيادية الشخصية، والتي يقدمها "راجو فينكاتارامان" المدير المالي السابق لشركة والت ديزني لمنطقة جنوب شرق آسيا وتتناول كيفية اكتشاف القيم الجوهرية وبناء هوية واضحة وحضور مؤثر.

وتأتي مشاركة الوفد المصري في هذا البرنامج تأكيدًا على الدور الريادي الذي يقوم به الأولمبياد الخاص المصري في دعم برامج إعداد القادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة العمل التنفيذي والقيادي للأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينعكس إيجابًا على جودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية.

