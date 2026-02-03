قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
0 لاعبًا ولاعبة يمثلون مصر في بطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو

اسكواش
اسكواش
محمد سمير

تنطلق، يوم الخميس المقبل، منافسات بطولة ويندي سيتي للاسكواش، التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، وبقيمة جوائز مالية ضخمة تضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم على أجندة رابطة اللاعبين المحترفين.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 260 ألف دولار لمنافسات الرجال، ومثلها للسيدات، ما يمنح البطولة أهمية خاصة على مستوى التصنيف العالمي، ويجعلها محطة مؤثرة في سباق النقاط خلال شهر فبراير.

وتشهد البطولة مشاركة قوية ولافتة من الجانب المصري، بوجود 20 لاعبًا ولاعبة، في تأكيد جديد على الهيمنة المصرية المستمرة على رياضة الاسكواش عالميًا، سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

ويمثل مصر في منافسات الرجال 8 لاعبين، هم:
مصطفى عسل، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، يحيى النوساني، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، وكريم التركي.

بينما تشارك 12 لاعبة في منافسات السيدات، وهن:
هانيا الحمامي، زينة ميكيوي، مريم متولي، كنزي أيمن، نور أبو المكارم، هنا رمضان، هنا معتز، نور الشربيني، سلمى هاني، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، وأمينة عرفي.

وتعكس هذه القائمة التنوع الكبير في الأجيال داخل الاسكواش المصري، بوجود عناصر شابة إلى جانب أصحاب الخبرات، ما يمنح مصر فرصًا متعددة للمنافسة على الألقاب والمراكز المتقدمة.

عسل والحمامي يواصلان السيطرة على التصنيف العالمي

وعلى صعيد التصنيف العالمي، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف الجديد لشهر فبراير الجاري، والذي شهد استمرار السيطرة المصرية على القمة.

وواصل الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تربعهما على صدارة التصنيف العالمي لمنافسات الرجال والسيدات، بعد سلسلة من النتائج القوية خلال الفترة الماضية، ليؤكدا مكانتهما كأبرز نجوم اللعبة في الوقت الحالي.

ويُعد تواجد المصنفين الأوائل في بطولة ويندي سيتي عامل جذب كبير للبطولة، ويزيد من حدة المنافسة بين اللاعبين على حصد اللقب والنقاط التصنيفية.

قفزة جديدة لأمينة عرفي في التصنيف

وشهد التصنيف العالمي مفاجأة إيجابية جديدة للاسكواش المصري، بعدما نجحت البطلة الصاعدة أمينة عرفي في التقدم مركزًا واحدًا، لتحتل المركز الثاني عالميًا، في أفضل ترتيب لها حتى الآن.

وجاء تقدم أمينة عرفي بعد تراجع نوران جوهر إلى المركز الرابع، في ظل اشتداد المنافسة بين اللاعبات المصريات على صدارة التصنيف العالمي، وهو ما يعكس العمق الكبير الذي تتمتع به مصر في منافسات السيدات.

وتعد بطولة ويندي سيتي واحدة من أقوى بطولات الموسم، خاصة مع اقتراب عدد من البطولات الكبرى خلال الفترة المقبلة، ما يجعل نتائجها مؤثرة في ترتيب اللاعبين واستعدادهم للاستحقاقات القادمة

ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو بطولة ويندي سيتي مصطفى عسل هانيا الحمامي التصنيف العالمي أمينة عرفي

