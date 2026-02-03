قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
منتخب مصر يواجه فلسطين في نصف نهائي البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة حاسمة أمام نظيره الفلسطيني، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حاليًا في دولة الكويت، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا في صراع التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات كبيرة من المنتخب الوطني لمواصلة عروضه القوية والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب العربي.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما قدم مشوارًا مميزًا في دور المجموعات، حيث حقق انتصارين متتاليين، استهلها بالفوز على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على منتخب اليمن بنتيجة 81-9، ليحسم صدارة مجموعته عن جدارة.

وعكس أداء المنتخب المصري خلال دور المجموعات تفوقًا فنيًا وبدنيًا واضحًا، في ظل الانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية الكبيرة، إلى جانب التنظيم الدفاعي المحكم الذي حدّ من خطورة المنافسين.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة فلسطين بمعنويات مرتفعة، بعد الأداء القوي الذي قدمه في مبارياته السابقة، حيث ظهر الانسجام الكبير بين اللاعبين، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، مع استغلال مثالي للفرص.

ويعتمد الجهاز الفني للفراعنة بقيادة إسماعيل عكاشة على حالة التركيز العالية داخل صفوف الفريق، مع الحفاظ على نفس النهج الفني القائم على الضغط المبكر والتحكم في إيقاع اللعب، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويعد منتخب فلسطين من الفرق التي قدمت مستويات جيدة خلال البطولة، وتمكن من بلوغ الدور نصف النهائي عن جدارة، بعد التفوق على منتخب ليبيا واحتلال المركز الثاني خلف منتخب الكويت، ما يجعل المواجهة مرتقبة وتحتاج إلى أعلى درجات التركيز من جانب لاعبي المنتخب المصري.

قائمة منتخب مصر المشاركة

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلًا من:
أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من إسماعيل عكاشة مديرًا فنيًا، وجمال جاد الرب مدربًا عامًا، ومحمود حسن مدربًا مساعدًا، ودكتور نادر سمير للعلاج الطبيعي، ومحمد الوصيف مديرًا إداريًا.

ويترأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في ظل حرص مجلس الإدارة على توفير الاستقرار والدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين طوال فترة البطولة.

ويولي الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، اهتمامًا خاصًا بالبطولة العربية، باعتبارها محطة مهمة لتأكيد قوة المنتخب، والاستعداد للاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها بطولة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

منتخب مصر فلسطين البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة نصف نهائي البطولة العربية منتخب مصر يواجه فلسطين منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

