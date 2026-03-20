السياحة : تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية في إجازة عيد الفطر

قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تضم ممثلين عن الإدارات المختلفة والمكاتب الداخلية للوزارة على مستوي الجمهورية، وذلك للعمل طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٣ مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.

ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن غرفة العمليات تختص بتلقي وبحث أي استفسارات أو شكاوى، ورصد أي مخالفات قد ترد من السائحين أو الزائرين المصريين أو السائحين الأجانب من رواد المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، مع سرعة التعامل معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، إلى جانب متابعة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أنه يمكن تلقي هذه الاستفسارات والشكاوى والمقترحات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن للوزارة (19654).

وأضاف أنه سيتم تكثيف لجان المرور والتفتيش التابعة للإدارة المركزية، على المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة العيد، وذلك للتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لها وضمان تقديم خدمات متميزة للزائرين.