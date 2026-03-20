الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السياحة تشكل غرفة عمليات لتلقي وبحث استفسارات وشكاوى المواطنين والسائحين في العيد

شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات مركزية من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، تعمل على مدار الساعة طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 23 مارس الجاري.

 

غرفة عمليات وزارة السياحة والآثار 

ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، إلى أن غرفة العمليات تتولي تلقي وبحث ومتابعة أي ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى واردة من المواطنين المصريين أو السائحين الأجانب، والتدخل الفوري للعمل على سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية.

وأوضحت أن غرفة العمليات ستقوم أيضاً بمتابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، والتأكد من انتظام برامج العودة وسلامتهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع لجان الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة أحوال المعتمرين المصريين وتقديم الدعم اللازم لهم عند الحاجة، بما يضمن أداء رحلتهم بسهولة ويسر.

وأكدت أن الوزارة كثفت استعداداتها خلال موسم العيد، حيث يتم متابعة التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج السياحية المعتمدة والمعلنة مسبقاً، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والسائحين، وذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة لضمان انتظام العمل بالقطاع السياحي وتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.

وأضافت أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة لحظية ومستمرة لتحديثات حجوزات السائحين القادمين إلى مصر، وخاصة في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، بما يضمن سرعة التعامل مع أية مستجدات قد تطرأ، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية وشركات السياحة والطيران، بما يحافظ على انتظام حركة السياحة الوافدة وضمان راحة وسلامة السائحين.

وخصصت الوزارة عدداً من قنوات التواصل المباشرة مع المواطنين والسائحين لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة، حيث يمكن التواصل عبر الخط الساخن للوزارة (19654) ، أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع غرفة عمليات الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر رقم الهاتف 01550008630 أو البريد الإلكتروني [email protected]

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المواطنين الراغبين في حجز البرامج السياحية المختلفة التعامل فقط مع شركات السياحة المُرخصة من الوزارة، والتأكد من اعتماد البرامج السياحية قبل التعاقد، حفاظاً على حقوقهم وضماناً للحصول على الخدمات السياحية وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وتؤكد الوزارة على استمرارها في تكثيف المتابعة والرقابة خلال فترة عيد الفطر المبارك لضمان تقديم خدمات سياحية متميزة تليق بمكانة مصر السياحية، وبما يحقق راحة وسلامة المواطنين والسائحين على حد سواء. 

