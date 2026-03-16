الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي بأعضاء غرفة الغوص بشرم الشيخ لبحث سبل تطوير النشاط

محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم، لقاءً مع عدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع العاملين في القطاع السياحي لدعم وتطوير الأنشطة السياحية المتخصصة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة بشأن سبل تطوير نشاط الغوص بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كأحد أهم الوجهات العالمية لممارسة هذا النشاط، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه النشاط، وآليات التغلب عليها بما يضمن استدامته.

كما أكد على أهمية تفعيل دور الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، بما يسهم في تنظيم العمل داخل القطاع السياحي، وتعزيز التنسيق بين الغرف المعنية ذات الصلة بنشاط الغوص وعقد اجتماعات تنسيقية فيما بينهم لمناقشة وبحث التحديات القائمة ووضع حلول عملية وسريعة لها، والتنسيق مع الاتحاد بما يضمن تحسين بيئة العمل ودعم نمو الأنشطة السياحية المختلفة، على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه الاجتماعات، مشدداً على ضرورة التزام كل غرفة بدورها واختصاصاتها بما يحقق التكامل في العمل ويخدم مصلحة الصناعة.

حضر اللقاء حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد حسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بشرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشرم الشيخ.
 

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

الفنان سعيد مختار

في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

ترشيحاتنا

فتة شاورما

هنفطر إيه النهاردة .. فتة شاورما دجاج سوري وسلاطة فتوش وكنافة بالكاسترد والجلاش

الكحك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكحك يوميا في العيد

الترمس

طريقة عمل الترمس البلدي لعيد الفطر

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد