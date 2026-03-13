وزارة السياحة والآثار تنفذ حملة إعلامية توثِّق تجارب السائحين في مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تنفذ حملة إعلامية توثِّق تجارب السائحين في مصر

محمد الاسكندرانى

في إطار توجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتوثيق ونقل تجارب السائحين من مختلف الجنسيات، بشكل يومي، خلال زيارتهم الحالية لمصر، والتي تؤكد على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار واستمتاعهم بتجاربهم السياحية، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، تقوم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية الخمس، بتنفيذ حملة إعلامية مصوّرة تعكس الأجواء الإيجابية والحركة السياحية بالوجهات السياحية المصرية.

حملة تجربة السائحين في مصر 

 

وتعتمد الحملة على تصوير مقاطع فيديو قصيرة مع السائحين بشكل يومي في عدد من الوجهات السياحية المختلفة، والتي يتم نشرها عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والهيئة والاتحاد والغرف السياحية.

كما يحرص السيد الوزير على الاطلاع بشكل مستمر على هذه المقاطع للتعرف على ردود أفعال السائحين وانطباعاتهم، بما يسهم في رصد مؤشرات الحركة السياحية، في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة، ودعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين وتعزيز تجربة السائح بالمقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المقاطع التي يتم تصويرها مع السائحين تؤكد على أن الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري لازالت تعكس شعورهم بالأمن والأمان خلال الزيارة، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على نقل تجارب أكبر عدد من السائحين في الوجهات السياحية المصرية المختلفة.  

وأضافت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه المقاطع تتيح نقل صورة حية ومباشرة للحركة السياحية في مصر، من خلال عرض التجارب الحقيقية للسائحين وانطباعاتهم خلال زيارتهم، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية متنوعة وبيئة آمنة ومستقرة.
 

