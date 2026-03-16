وزير السياحة والآثار يلتقي بمحافظ جنوب سيناء لبحث زيادة الحركة السياحية

استهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ، بلقاء اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الرؤى والأفكار التي من شأنها زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية المقدمة بها، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وتشجيع الاستثمار السياحي.

ومن جانبه، أكد شريف فتحي حرصه على بحث أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة بما يدعم صناعة السياحة بها، وتذليل أية عقبات قد تواجهها ولاسيما بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية متنوعة وأنماط سياحية متعددة قادرة على جذب شرائح مختلفة من السائحين، بما في ذلك السياحة الشاطئية، والسياحة الثقافية، والروحانية، والمؤتمرات، والتسوق، والأنماط السياحية المتخصصة مثل مراقبة الطيور.

كما أشار إلى أهمية العمل على الترويج بصورة أكبر لهذه الأنماط السياحية المختلفة التي تتميز بها المحافظة، إلى جانب العمل على خلق مناطق جذب سياحي جديدة تستهدف شرائح متنوعة من السائحين.

وخلال اللقاء، رحّب اللواء الدكتور إسماعيل كمال بوزير السياحة والآثار في زيارته لمدينة شرم الشيخ، مثمناً على هذا اللقاء و ما تناوله من موضوعات مثمرة، ومؤكداً على دعم المحافظة الكامل للقطاع السياحي بالمحافظة، والعمل على تذليل أية تحديات أو معوقات قد تواجهه، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين وتشجيع الاستثمار السياحي بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وحسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بشرم الشيخ.

