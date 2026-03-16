الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بحصوله على 10505 أصوات
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة يعقدان لقاءً موسعًا مع مستثمري شرم الشيخ لتطوير القطاع السياحي

محافظ جنوب سيناء خلال لقاء وزير السياحة والمستثمرين
محافظ جنوب سيناء خلال لقاء وزير السياحة والمستثمرين
ايمن محمد

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءً موسعًا مع عدد كبير من المستثمرين ورجال السياحة، وذلك بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع السياحي وتطوير الخدمات بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري.

وفي بداية اللقاء، رحّب المهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، بمحافظ جنوب سيناء ووزير السياحة والآثار، وكافة الحضور من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدًا حرص الجميع على المشاركة في هذا اللقاء المهم لمناقشة مختلف الآراء وطرح التحديات التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها على السوق السياحي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته، أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة القطاعات التي تضعها الدولة على قائمة أولوياتها، باعتباره أحد أهم محركات التنمية ، وفي طليعة قاطرة التنمية ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأشار إلى وجود توجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي قدمًا في تطوير المنظومة السياحية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح المحافظ أن محافظة جنوب سيناء تعمل وفق استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الارتقاء بمدينة شرم الشيخ والقضاء على التحديات التي تواجهها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة، إلى جانب دفع عجلة التنمية داخل التجمعات البدوية.

كما أكد المحافظ التعاون الكامل مع وزارة السياحة والآثار لدعم هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة لحل التحديات التي تواجه قطاع السياحة، تتولى تلقي الشكاوى وتسريع الإجراءات والعمل على إيجاد حلول عملية لها، على أن تعقد اجتماعاتها بصفة شهرية، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال اجتماع المجلس التنفيذي المقبل.

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أهمية التنسيق الكامل مع محافظة جنوب سيناء وتوحيد الجهود لتطوير البنية الأساسية السياحية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر، والتي تمثل نموذجًا فريدًا للتنوع السياحي على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاعتماد على حملات تسويقية حديثة وأكثر تأثيرًا عالميًا، والعمل على تطوير منتج سياحي مبتكر يتماشى مع متغيرات السوق السياحي الدولي، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية في التسويق، مؤكدًا أهمية فهم عقلية السائح وإبراز المقومات الفريدة التي يتمتع بها المنتج السياحي المصري.

كما شدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة التحديات والظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة، معربًا عن تفاؤله بعودة تصاعد النمو السياحي خلال الفترة المقبلة، في ظل ثقته الكبيرة في قوة وتنوع المنتج السياحي المصري.

وفي ختام اللقاء، فُتح باب الحوار أمام عدد من كبار المستثمرين، حيث تم طرح عدد من التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها بطء إجراءات إصدار التراخيص، وتسعير الأراضي، ومعوقات جذب السياحة الترفيهية، ومركزية اتخاذ القرار، إلى جانب قضايا السياحة الصحية، وتدريب الكوادر الفنية، وتعزيز الاستثمار في التعليم الفني والتكنولوجي لدعم سوق العمل السياحي.

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

الكحك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكحك يوميا في العيد

الترمس

طريقة عمل الترمس البلدي لعيد الفطر

كرات الدجاج

هنفطر ايه النهاردة.. صينية خضار بالبشاميل بدون لحمة وكرات الدجاج بالكريمة والمكرونة

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد