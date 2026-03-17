وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض Holiday World بالتشيك

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، فى الدورة الـ34 للمعرض السياحى الدولي Holiday World، الذي أُقيم بالعاصمة التشيكية براغ، ويعد أحد أكبر المعارض المهنية والجماهيرية بجمهورية التشيك ووسط وشرق أوروبا.

وبالتزامن مع مشاركتها في المعرض، نظمت الوزارة بالتعاون مع منظم الرحلات Coral Travel، أحد أكبر منظمي الرحلات بأسواق شرق أوروبا، خاصة السوق التشيكي، قافلة سياحية لـ300 وكيل سياحي من ممثلي كبرى شركات السياحة في السوقين السلوفاكية والتشيكية، وكذلك 11 فندقا مصريا من الفنادق التي يتعامل معها منظم الرحلات بالمقصد المصري.

وقد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير محمود عفيفي، سفير مصر ببراغ، بحضور Rudolf Huliak، وزير السياحة السلوفاكي، ورشا الدياسطي، مستشارة بالسفارة المصرية، وسفراء دول كل من فلسطين وباكستان وكازاخستان وتايلاند وتركيا وبيرو ببراغ، ووفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم أحمد صالحين، مدير وحدة شرق أوروبا بالهيئة، والدكتورة داليا تويج، عضو الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض وفي تنظيم القافلة السياحية تأتي في إطار حرص الهيئة على المشاركة في المحافل والمعارض السياحية الدولية الهامة وتنظيم القوافل السياحية؛ حيث تعد من الأدوات الترويجية الفعالة التي تتيح التواصل المباشر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السياحة، بما يسهم في اطلاعهم على أحدث التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وكذلك التعرف على اهتمامات السائحين وتطلعاتهم بالنسبة للمقاصد التي يفضلون زيارتها، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

وخلال المشاركة في المعرض، فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض من حيث التصميم الذي يعكس الهوية المصرية بلمحات عصرية.

كما عقد وفد الهيئة عددا من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملين بالسوق التشيكية لبحث آليات التعاون المستقبلي لوضع خطط ترويجية لزيادة أعداد السائحين القادمين من هذه السوق، كما استعرضوا أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

وقد شاركت الهيئة في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 64 مترا مربعا، يضم شركة مصر للطيران وشركة ماي فير جيت للطيران، كما شاركت وزارة الشباب والرياضة لأول مرة بستاند للترويج للمنتجات الرياضية السياحية.

فيما انطلقت فعاليات القافلة من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، ثم واصلت جولتها في مدن أوسترافا وبرنو وبراغ في جمهورية التشيك. وقد تم اختيار هذه المدن نظراً لأهميتها السياحية بالنسبة للمقصد المصري، إلى جانب توافر حركة الطيران بينها وبين عدد من الوجهات السياحية المصرية.

وتهدف القافلة إلى تعزيز معدلات الحجوزات السياحية من هذين السوقين إلى مصر خلال موسم الشتاء الحالي وموسم الصيف المقبل، من خلال تسليط الضوء على التنوع والثراء السياحي الذي تتمتع به الوجهات السياحية المصرية، ولا سيما مدينتي العلمين الجديدة ومرسى مطروح. ويأتي ذلك في ضوء قيام منظم الرحلات Coral Travel بتسيير رحلات طيران عارض يومية إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى تشغيل رحلات إلى مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف.

كما يعتزم زيادة عدد رحلاته إلى منطقة الساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي المقبل لتصل إلى أربع رحلات أسبوعياً.

وخلال القافلة السياحية، تم تقديم عرض تقديمي لإلقاء الضوء على المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وكذلك الوجهات السياحية المختلفة به، ولا سيما مدينة العلمين الجديدة.



