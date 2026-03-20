الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السياحة والآثار تواصل حملتها لرفع مستوى الوعي لدى المعتمرين المصريين بضوابط أداء العمرة

حملات وعي السياحة
محمد الاسكندرانى

قامت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بالمتابعة الميدانية لسير أعمال القافلة التوعوية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، للمعتمرين المصريين عن، مع توزيع “دليل العمرة” على المعتمرين، وذلك بمشاركة ممثلين عن الإدارة المركزية لشركات السياحة ومكتب الوزارة بمطار القاهرة.

حملة توعية للمعتمرين 

يأتي ذلك استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لرفع مستوى الوعي لدى المعتمرين المصريين بالاشتراطات والضوابط والإجراءات المنظمة لأداء مناسك العمرة، والإرشادات الواجب الالتزام بها، بما يُسهم في تيسير رحلتهم وأدائهم للمناسك وضمان سلامتهم والالتزام بالتعليمات المعمول بها داخل الأراضي المقدسة، وذلك تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عُقدت مؤخرًا بين السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وما أعقبها من اجتماعات تنسيقية بين ممثلي الوزارتين، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك وتطوير منظومة العمرة والحج السياحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وحجاج السياحة المصريين.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي إلى أن هذه القافلة التوعوية تستهدف تقديم رسائل إرشادية واضحة ومُبسطة للمعتمرين قبل سفرهم، بما يساعدهم على أداء المناسك بيُسر وطمأنينة، ومشيرة إلى أن تنظيم هذه القافلة جاء في إطار تكثيف الجهود التوعوية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعتمرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ويُسهم في رفع مستوى وعيهم قبل أداء شعيرة العمرة.

وقد شهدت فعاليات القافلة تقديم شرح عملي لضوابط وإجراءات العمرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية داخل الحرمين الشريفين. كما تضمنت إلقاء محاضرات توعوية، والرد على أسئلة واستفسارات المعتمرين بشكل مباشر بما يضمن جاهزيتهم الكاملة منذ لحظة المغادرة، حيث قام الدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام شئون مناطق الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومجموعة من الواعظين التابعين للمجمع، بتقديم هذه المحاضرات بما يعكس الدور الدعوى والتوعوي للأزهر الشريف، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وتقديم محتوى توعوي موثوق يجمع بين الإرشاد الديني الصحيح والمعلومات التنظيمية اللازمة لرحلة العمرة.

كما قامت الوزارة بالتزامن مع ذلك بتوزيع "دليل العمرة" على المعتمرين، والذي أصدرته الوزارة في ضوء الحملة التوعوية التي أطلقتها مؤخراً، حيث يتضمن أبرز المعلومات التي يحتاجها المعتمر قبل وأثناء رحلة العمرة، بدءاً من إجراءات الحصول على التأشيرة، مروراً باستعدادات رحلة العمرة من الجوانب الفقهية والقانونية، واجراءات السفر من جمهورية مصر العربية والعودة من المملكة العربية السعودية، وصولًا إلى شرح مبسط للمناسك وكيفية تجنب الأخطاء في أدائها. ويشمل الدليل أيضاً إرشادات الصحة والسلامة، والتعريف بأهم الخدمات المتاحة داخل الحرمين الشريفين، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز المعالم والمناطق الإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتضمن شرحاً تعريفياً للبوابة المصرية للعمرة باعتبارها القناة القانونية الوحيدة والآمنة لتنظيم رحلات العمرة وفقاً للقانون المُنظم لعملها، كما يتضمن الدليل دعوة المواطنين للتعامل فقط مع شركات السياحة المُرخصة من الوزارة والمُسجلة رسمياً على البوابة.

