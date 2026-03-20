قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوار أجانب من كل حدب وصوب يتوافدون إلى المتحف المصري بالتحرير في العيد .. صور
البيت الأبيض : أمريكا وارد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت
إبراهيم نظير : ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار مفتاح كبح جماح الغلاء في مصر
قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي
بحضور الرئيس السيسي .. طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية “عيد سعيد”
إخواته طردوه .. التدخل السريع ينقذ شاباً بلا مأوى في أول أيام العيد
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ باليستية من وسط إيران باتجاه إسرائيل
قصة النسخة المفقودة من العيال كبرت .. وخفايا لا تُعرف عن المسرحية الشهيرة
طريقة عمل سلطة الفسيخ بالطحينة وأسعار الفسيخ أول يوم العيد
رعب وبكاء واعتراف بحب أوسة| لقاء الخميسي تقع في فخ رامز ليفل الوحش
لقاء الخميسي : بحب أوسة وسامحته .. ومش بفكر اتطلق منه
إطلالة من الشنط البلاستيك.. لوك غريب لـ عبير صبري في عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في أول أيام العيد .. وزير الطيران يتابع انتظام التشغيل بالمطارات المصرية

نورهان خفاجي

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني صباح اليوم بجولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها عدد من قيادات الطيران المدني، وذلك للإطمئنان على انتظام حركة السفر والوصول، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وكفاءة الأداء التشغيلي، والتأكد من جاهزية المطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال فترة العيد.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لحركة التشغيل وتزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

واستهل الدكتور سامح الحفني جولته بتفقد مبنى الرحلات الموسمية، في ضوء نقل تشغيل الرحلات الدوليه لشركة إيركايرو إليه، حيث تابع انتظام التشغيل وكفاءة الخدمات المقدمة، والتأكد من انسيابية الإجراءات وسهولة حركة الركاب، في إطار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإستيعابية وتحقيق سيولة تشغيلية أعلى.

كما قام الحفني بتفقد عدد من مواقع العمل الحيوية داخل مبنى الركاب رقم (3)، وذلك للوقوف على جودة الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات داخل صالات السفر والوصول .

وقد حرص وزير الطيران المدني على تقديم التهنئة للعاملين بمختلف الجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهودهم المتواصلة وتكامل أدوارهم في دعم كفاءة التشغيل، والحفاظ على تقديم خدمات متميزة للمسافرين، خاصة خلال فترات الذروة.

وفي ختام الجولة، وجّه الدكتور سامح الحفني برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المطارات المصرية خلال إجازة عيد الفطر، مع التأكيد على جاهزية خطط الطوارئ وتوفير البدائل التشغيلية اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن انتظام الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في معدلات السفر.

كما شدّد وزير الطيران المدني على ضرورة تكثيف تواجد منسقي الصالات وفرق الدعم الفني والميداني، داخل صالات السفر والوصول، لتقديم الدعم الكامل للمسافرين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تعزيز التنسيق الفعّال مع مختلف الجهات المعنية لضمان إنسيابية الحركة داخل المطار.

وفي السياق ذاته، كشفت مؤشرات التشغيل عن استعداد المطارات المصرية لاستقبال أكثر من 645 ألف راكب على متن نحو 6100 رحلة جوية خلال فترة إجازة عيد الفطر، في ظل زيادة الإقبال على السفر إلى المقاصد السياحية المختلفة.

ومن المتوقع أن يشهد مطار القاهرة الدولي تشغيل نحو 2505 رحلات جوية لنقل ما يقرب من 314 ألف راكب خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس، فيما يُتوقع أن يستقبل مطار الغردقة الدولي نحو 2306 رحلة لنقل حوالي 513 ألف راكب، بينما يشهد مطار شرم الشيخ الدولي تشغيل 542 رحلة جوية لنقل قرابة 110 آلاف راكب.

كما يُتوقع تشغيل نحو 242 رحلة بمطار الأقصر الدولي لنقل حوالي 26 ألف راكب، و192 رحلة بمطار أسوان الدولي لنقل قرابة 19 ألف راكب، إلى جانب تسيير 78 رحلة بمطار سفنكس الدولي لنقل أكثر من 8 آلاف راكب، فيما يسجل مطار الإسكندرية الدولي نحو 233 رحلة جوية، مع انتظام حركة التشغيل بكافة المطارات المصرية.

وأكد وزير الطيران المدني أن جميع المطارات المصرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وجاهزيتها الفنية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر، في إطار منظومة متكاملة تضمن انسيابية الحركة وتقديم خدمات عالية الجودة، بالتنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالمطارات.

وأشاد الحفني بجهود العاملين في مختلف قطاعات الطيران المدني، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة العمل، إلى جانب ما تشهده المطارات المصرية من مشروعات تطوير ورفع كفاءة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي، بما يدعم قطاعي السياحة والسفر ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وزير الطيران وزارة الطيران المطارات المصرية

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد