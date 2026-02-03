مواعيد مباريات قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

ومن المقرر أن تُقام في كل مجموعة 7 جولات، تنطلق يوم 7 فبراير الجاري، وتنتهي 28 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع تتأهل إلى نهائيات دوري السوبر.

مواعيد مباريات نهائى دوري سوبر الطائرة