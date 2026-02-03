أحمد شوبير يكشف عن أخر تطورات أزمة إيقاف القيد لـ الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف نادي الزمالك من فك إيقاف القيد المفروض على الفريق من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بسبب شكاوى اللاعبين والأندية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: هو بنسبة 99.9% لا يوجد فك للقيد داخل الزمالك، بسبب وجود قضايا عدة، والزمالك يبيع لاعبيه من أجل سداد مستحقات زملائهم.

وأضاف شوبير: الزمالك حصد 120 مليون جنيه من بيع لاعبيه وعلى رأسهم ناصر ماهر ودونجا، ويريد منح اللاعبين مستحقاتهم، والقيد سيغلق بعد 5 أيام، ومن الصعب فك القيد وشراء لاعبين جدد.

وختم أحمد شوبير: الأولى للزمالك شراء لاعبيه المتواجدين بمنحهم مستحقاتهم، فعصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، خاصة وأن صفقات الفريق غير مؤثرة بشكل كبير ولا توجد صفقة نورت باستثناء بنتايك.