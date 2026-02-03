محمد عواد ينتقد مسؤول الزمالك.. تفاصيل

هاجم محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب التحدث معه بشكل غير لائق.

ونقل الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، رسالة محمد عواد والتي قال فيها: "لا أستحق هذه المعاملة وإن واحد من أعضاء مجلس الإدارة يرفع صوته عليا ويتكلم معايا بشكل غير لائق".

أكمل: "لو النادي مش عايزني أنا في بداية الموسم كان جايلي عرض من المصري وأجبرت إني أوافق عليه ومرضتش علشان قولت أنا حابب أبقى موجود في الزمالك وأكمل واختم مشواري في الزمالك".

وختم: "لكن رغم ذلك تعاملت معاملة سيئة ومحدش مديني أي اهتمام ولا تقدير وأنا واحد من اللاعيبة الكبار داخل النادي، وطلبت أخرج في يناير علشان الفريق يستفاد مني ولو معرفناش ممكن في الانتقالات الشتوية المقبلة".