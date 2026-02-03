قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
ديني

انطلاق الموسم الرابع من مبادرة «معًا نرتقي بالمسرح الأزهري» في معرض الكتاب

عبد الرحمن محمد

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال الموسم الرابع من مبادرة «معًا نرتقي بالمسرح الأزهري»، وذلك بجناح الأزهر الشريف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار اهتمام الأزهر بدعم الفنون الهادفة واكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها الإبداعية.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ودعم وتأهيل الطلاب الموهوبين والعاملين بالأزهر الشريف، والاحتفاء بإبداعاتهم الفنية، إلى جانب تعزيز دور مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال المسرح المدرسي، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وبناء الوعي لدى النشء والشباب.

وفي هذا السياق، أكد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالفنون الراقية التي تسهم في غرس القيم الأخلاقية والوطنية، وتدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مبينا أن هذه المبادرات تعكس رؤية الأزهر في الجمع بين التعليم الأصيل والانفتاح الواعي على أدوات التعبير الفني المعاصر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأزهر الشريف لدعم الابتكار والتميز في مختلف المجالات، وتفعيل دور المسرح في تنمية المواهب الشابة وتشجيعها على الإبداع، بما يعزز من دور الأزهر التربوي والثقافي في المجتمع.

الأزهر جناح الأزهر معرض الكتاب

