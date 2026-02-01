قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه

عبدالله هشام

واصل الجهاز الفني لكرة القدم نادي الزمالك استبعاد محمد عواد من قائمته في مباراة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء قرار استبعاد محمد عواد بعد إعتراضه على عدم المشاركة في مباراة بتروجيت الأخيرة وخرج من القائمة.

واعتبر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك تصرف محمد عواد الأخير خروج عن النص بسبب عدم الالتزام بالتعليمات.

ومن المقرر عقد جلسة بين معتمد جمال ومحمد عواد لحسم موقفه النهائي سواء بالإستمرار أو الرحلي عن الزمالك.

ياتى ذلك وسط موافقة من إدارة الكرة بنادي الزمالك على رحيل محمد خلال الفترة الحالية حال وصول عرض رسمي مناسب.

فيما يحاول محمد عواد الاستمرار مع الزمالك بسبب المقابل المادي الذي لن يحصل عليه حال الرحيل لأي ناد آخر.

