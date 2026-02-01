قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزمالك يقيد أحمد حسام ويوسف وائل بالقائمة الأفريقية

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قيد أحمد حسام مدافع الفريق ويوسف وائل "فرنسي" لاعب الوسط الصاعد بالقائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وقام من قبل بقيد كل من السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد على ستاد السويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
