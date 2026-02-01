الزمالك يقيد أحمد حسام ويوسف وائل بالقائمة الأفريقية

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قيد أحمد حسام مدافع الفريق ويوسف وائل "فرنسي" لاعب الوسط الصاعد بالقائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وقام من قبل بقيد كل من السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد على ستاد السويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.